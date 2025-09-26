Con el susto en el cuerpo

Podría decirse que el juez Peinado ha movido pieza. Pero no estamos en una partida de ajedrez. Ni siquiera la infame campaña que la sincronizada mediática organizó contra él, con aquello de sus dos DNI y las extrañas compras de viviendas, legitima que un magistrado actúe movido con ánimo de revancha, por muchas razones que tenga.

Esta semana, en La Moncloa, se movieron los cubiertos de plata por un sismo originado en la placa tectónica judicial. Fue en el momento mismo en que se enteraron de que Peinado había comunicado su intención de llevar la causa contra Begoña Gómez, esposa de Sánchez, incluyendo el delito de malversación, a un juicio con jurado popular. Los ayudantes del presidente tuvieron que darle sales para que se recuperara del flato que le sobrevino imaginando la plaza de la Concordia y al populacho gritando mientras María Antonieta pasa camino de la guillotina.

Lo que propone Peinado está por ver. Tendrá que ser un tribunal superior el que determine si los actuales indicios de malversación permiten llevar al banquillo a Begoña Gómez. Y si se aplica lo del jurado popular. ¡Pero vaya susto!

El sueño del Gobierno, el de éste y el de cualquier otro, es que la instrucción de las causas penales las hagan los fiscales. Los mismos que dependen jerárquicamente del Fiscal General, que depende estrechamente del presidente del Gobierno. O sea, la segunda parte contratante de la primera parte contratante. Porque como diría Pedro Sánchez: ¿de quién depende el fiscal? Pues eso.

Si los fiscales instruyeran las causas penales, el hermano de Sánchez, David, no estaría emplumado por su trabajo ectoplasmático en la diputación de Badajoz, donde una jueza y la Audiencia Provincial piensan que hay caso mientras que el fiscal asegura que no lo hay. Ya ven ustedes los disgustos que se ahorraría Moncloa. Es lo mismo que sucede con Begoña Gómez que la Fiscalía considera, como Sánchez, inocente: por eso está a saco contra Peinado desde el inicio mismo de la instrucción. Pero no crean que los fiscales están siempre por la inocencia de los investigados. Al novio de Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo, si fuera por la Fiscalía le habrían condenado ya a garrote vil. Tiene sentido, porque Díaz Ayuso vive, por ahora, fuera de Moncloa y la geolocalización política influye en el universo jurídico.

La efervescencia política irá a peor. La causa contra Ábalos, Cerdán y Koldo está saliendo de la estación y si no se rompe la catenaria va a elevar la crispación a niveles nunca vistos, con estrellas invitadas de mucho relumbrón, que van a poner en juego hasta a gobiernos extranjeros. Y la insólita foto del fiscal general, Álvaro García Ortiz, sentado en el banquillo de los acusados, solo podrá ser superada, en surrealismo, si el tribunal terminara condenándolo, a pesar de la ardorosa defensa que haga de su jefe el fiscal al que le toque acusarle.

El juicio al yerno del rey, Urdangarín, y a su esposa, la infanta Elena, solo fue un aperitivo de lo que ahora vamos a ver. Novios, esposas y hermanos van a pasar por caja. Al final este país lo van a gobernar los jueces. Tenían razón los que decían que este país se iba a freír puñetas.