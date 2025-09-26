El REF peor contado de Canarias

Los asistentes a la conferencia sobre el REF canario para el cuerpo consular de las islas. / E. D.

Dicen que, si repites tres veces la palabra REF, pasan cosas que nadie entiende. Si lo haces con la ZEC, la entienden menos, y si pronuncias la Zona Franca, alguno dice que el abuelo le contó las penurias que se pasaban en la época de Franco. Es el supercalifragilisticoespialidoso a lo canario. Cada vez estoy más convencido de que a las administraciones no les interesa que los canarios sepamos qué son esos jeroglíficos que solo hablan los políticos y consejeros delegados. Mira que lo han contado mal. Tengo claro que, pese a la importancia de estas herramientas fiscales específicas de nuestra tierra, ocho de cada diez isleños no tienen la más remota idea de su importancia en la economía y sociedad del terruño. Pero más claro tengo que la culpa no es nuestra. El REF y la ZEC son como esos primos segundos que tu familia te nombra de vez en cuando, pero que nunca aparecen. Sin embargo, están ahí, sosteniendo buena parte de la economía canaria, protegiendo inversiones, creando empleo, aunque no siempre, y manteniendo la isla conectada con el mundo, pero su presencia es casi un secreto para la mayoría. Entre ellos se distinguen, tienen sus códigos, pero para el resto pasan desapercibidos. La razón no es su complejidad intrínseca, sino la forma en que los políticos y las administraciones los han manejado como archivos herméticos, llenos de tecnicismos y decretos, sin preocuparse por interpretarlos de manera clara y accesible. La prioridad fue aplicar los beneficios, pero no explicarlos. Nadie pensó en enseñar su valor estratégico a Juan, Pedro o a Carmen, porque daban por sentado que el pueblo llano estaría preocupado viendo el fútbol o dándose un baño en Las Teresitas. Mientras otras regiones se esfuerzan en enseñar, en acercar los incentivos fiscales a los ciudadanos, en Canarias se ha dejado que el REF y la ZEC permanezcan en boletines oficiales, páginas web llenas de letra pequeña y oficinas a las que pocos saben a quién dirigirse. Sería impensable imaginar que en el País Vasco o en Cataluña alguien ignore su Estatuto de Autonomía o el Concierto Económico Vasco. De verdad que parece hecho adrede, como si en el fondo no interesara que la población supiera a ciencia cierta de qué va el tema. Es que, al final, el REF y la ZEC no son meros tecnicismos burocráticos, son aliados necesarios de la economía canaria. Funcionan como engranajes invisibles que mantienen la máquina de la isla en marcha, permitiendo que podamos vivir, trabajar e invertir aquí de manera más justa y competitiva. No digo que tengamos que recitar y discutir todo el conjunto normativo, pero, por lo menos, que sepan de qué son. Desde consejeros aderezando textos incomprensibles con una nomenclatura que ni ellos mismos entienden, hasta seriales televisivos sin mucho gusto con los que ni te ríes ni aprendes. Sáquenlo de foros restringidos, de los despachos inaccesibles, de tertulias solo aptas para tecnócratas y llenen las calles y plazas con los beneficios de un sistema esencial para el funcionamiento fiscal de nuestra tierra. Dejen los cartelitos y hagamos canariedad con cosas serias.

