Coalición, la esperanza del PSOE

La única posibilidad real del PSOE de regresar al poder autonómico pasa por un pacto poselectoral con Coalición Canaria y al menos los más viejos del lugar lo saben. La implosión de Nueva Canarias les llevará a sumar apenas un par de diputados en las elecciones de 2027. Los de NC han tenido la brillante ocurrencia de intensificar su izquierdismo, cuando siempre han sido un partido socialdemócrata y tímidamente reformista, y lo que es más asombroso, aprovechan cualquier ocasión para rendir pleitesía al PSOE. Por lo demás en Nueva Canarias el romanismo se ha sucedido a sí mismo por la interpósita persona de Luis Campos. Al borde de los setenta años, Román Rodríguez tuvo la jeta de anunciar que se marchaba pero sigue en el comité ejecutivo y se ha reservado nada menos que la Secretaría de Estrategia, Programa y Formación. No deja de multiplicarse en entrevistas, declaraciones y redes sociales, cada vez más flaco y arrugado, camino de convertirse en el Yoda del nacionalismo de izquierdas: «Nunca marcharme pienso yo».

«En las encuestas Podemos presenta una muy débil recuperación en Gran Canaria, pero solo podrían optar a un dificilísimo escaño si se presentara Noemi Santana. A mí me da que no va a ser así. Santana está contentísima en Madrid y ha estrecha aún más sus primorosos lazos de amistad con Ione Belarra e Irene Montero. Los socialistas no conseguirán sumar mayoría insuficiente porque además –y en eso coinciden las encuestas– su lento descenso en Canarias prosigue. Ahora obtendrían entre 21 y 23 diputados. En cambio crece moderada pero significativamente el apoyo electoral de CC y el Partido Popular. No creo que sea superfluo recordar a los profetas de la reforma electoral, que pontificaron que la doble lista y sobre todo la rebaja de los topes insulares permitiría a las izquierdas demostrar su verdadera altura electoral. Pues habrá que repetir lo que una escribía hace una década: la izquierda canaria no necesita de reformas electorales; lo que necesita son votos y pluralidad.

Pero de la misma manera que al cabo de dos años el PSOE canario no acaba de metabolizar du derrota –lo llevan bastante peor que cuando CC resultó descabalgada en 2019– siguen actuando bajo dos condiciones imaginarias: primero, que conservan un caudal de inocencia histórica que perdieron hace mucho tiempo; segundo, que los ciudadanos recuerdan la etapa de Ángel Víctor Torres como una era de bienestar y esperanza. Todo eso es disparatado. El Gobierno de Ángel Víctor Torres no desarrolló verdaderas reformas estructurales, no articuló una política económica y fiscal sustancialmente distinta a la de los últimos treinta años y entremezcló éxitos y fracasos en políticas sociales que, en realidad, se reducían muchas veces a políticas asistenciales. Armado por estas suposiciones gratuitas, la de una nostalgia por el Pacto de las Flores que todos los canarios nos lleva a las lágrimas cada anochecer, los socialistas isleños no han adoptado una estrategia política y parlamentaria inteligente que combinara la crítica con las ofertas de colaboración, el diagnóstico con las propuestas, dentro de cierta mesura retórica, que no excluye para nada la dureza en el tono. No. Entre la política y el apocalipsis han optado por el apocalipsis. Antes de dos años deberán negociar un gobierno con Fernando Clavijo, pero lo tratan de mentiroso, farsante, ruin e incapaz pleno tras pleno. Por su puesto, la autonomía, aunque fuera torrera, frente a La Moncloa y Ferraz, brilla como siempre por su ausencia. En este servilismo odioso y acobardado no hay cambios ni nunca los habrá.

Por supuesto que todo puede cambiar y las expectativas demoscópicas desdibujarse. Especialmente si se producen el próximo año elecciones generales anticipadas. Estoy seguro que por puro espíritu de sacrificio el compañero Torres encabezaría la lista al Congreso de los Diputados por Las Palmas. Para seguir siendo ministro o para incrustarse en el núcleo duro del possanchismo, que dirigirá el propio Sánchez, desde luego. Cualquier resultado condicionará las alianzas políticas en las islas pero, ¿por qué cambiar la pax romana del acuerdo entre Clavijo y Domínguez? ¿Para que Hernández Cerezo sea consejero de Hacienda? Parece un chiste. Y lo es.