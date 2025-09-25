Como no era suficiente la ineficacia y la ineficiencia en la gestión del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la ruptura de Nueva Canarias obliga a recolocar –es el término preferido– los peones del poder municipal y repartir de nuevo la tarta de los presupuestos. Por supuesto, ha sido Pedro Quevedo quien más a insistido al respecto, porque su compañero de candidatura en 2023, José Eduardo Ramírez, ha optado por abandonar NC y sumarse a Primero Canarias, la escisión que lidera Teodoro Sosa. El pobre de Ramírez pensaba que podría seguir a cargo del área de Movilidad, pero Quevedo, por supuesto, no se lo tolera, y la ha reclamado como propia.

Es suya. De NC. Es curioso, en el Cabildo grancanario las cosas no funcionan según esa norma propietaria. Roque Aguayro, el partido asociado a Nueva Canarias al que pertenece el presidente de la corporación, Antonio Morales, también se largó de Nueva Canarias. Pero Morales sigue ahí, presidiendo, gozando, cobrando y aun intentando urdir alguna fórmula milagrosa que le permita presentarse en 2027 con alguna garantía de éxito. Mediando el instinto de supervivencia de Morales –lleva más de cuarenta años ininterrumpidos en cargos públicos– no se puede asegurar nada, pero entre Coalición y Primero Canarias las cosas parecen más o menos claras en la inminente alianza político-electoral: Teodoro Sosa encabezará la lista al Cabildo y Pablo Rodríguez la lista al Parlamento. Al Ayuntamiento de Las Palmas las cosas no están tan claras, aunque a veces parezcan que sí.

Todo este sistema perverso de repartos de cargos, presupuestos y plebendas se encuentra perfectamente normalizado. Primero es el reparto del pastel y luego ya si eso un proyecto ilusionante para la ciudadanía y sostenido en las virtudes morales y telegénicas de tres fuerzas progresista. Todos sabemos que en la capital –como en cualquier otro ayuntamiento o corporación– eso son chorradas. La señora Carolina Darias, además de carecer de experiencia real en la gestión –muy poco gestiona una presidenta de Parlamento, una delegada del Gobierno o una ministra de Sanidad con las competencias sanitarias plenamente transferidas– no tenía tampoco un proyecto de ciudad. ¿Cómo podría tenerlo? Ni su antecesor lo había diseñado, ni su partido, una pequeña oligarquía de cargos y asimilados, lo ha debatido jamás, ni tuvo tiempo de imaginarlo siquiera. Por lo demás, disponer de un proyecto sistemático de ciudad te pone en aprietos a la hora de cerrar rápidamente un acuerdo de gobierno local, actividad que suele ser muy parecido a una cita a ciegas.

Es singularmente urgente una reforma de la Ley de Régimen Local. Pero seguro que no llegará. Una reforma que sepa despartidizar la gestión pública local, minimice el papel discrecional y julandrón de los políticos electos y limite a efectos prácticos el reparto del poder presupuestario. No necesitamos a una docena de ediles con sus secretarios, sus amigos, sus ocurrencias ergonómicas y su canesú haciendo carrera detrás de un rótulo que reza: Concejal de Parques, Jardines, Movilidad alpargatera y Transición Ecológica. Sueño con un modelo anglosajón que nos libere de esta pesadilla donde un sujeto como Pedro Quevedo deviene decisivo para la gobernabilidad de una gran ciudad como Las Palmas de Gran Canaria, una ciudad que ha perdido todas, absolutamente todas las oportunidades que se le han presentado desde que el centroderecha abandonó el poder municipal. Sueño con ciudades –y universidades– gestionadas por un equipo de técnicos que trabajarían con los funcionarios para sacar proyectos y programas que maximicen la inversión de acuerdo a un contrato o convenio. Sueño con un modelo que extinga cualquier exceso burocrático y en el que los funcionarios no sean una casta que se considera la última ratio de la administración, sino servidores públicos que periódicamente pudieran ser revocados. Suelo con una fiscalización más rápida y en su caso punitiva. Sueño con que los políticos se limitarían a fiscalizar la gestión de ese consorcio público-privado de gestión local y a renovar el contrato al mismo si se consiguen los objetivos prefijados, sin poner jamás las zarpas en un servicio público o una licencia de obras.