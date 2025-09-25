El reconocimiento de Palestina como forma de aplacar a la opinión pública

Concentración pro palestina en Sidney, Australia / Europa Press/Contacto/Arif Karim

Hay que preguntarse si el reconocimiento tardío y más bien simbólico del Estado palestino por muchos países europeos no es al mismo tiempo y sobre todo una estratagema para aplacar a las opiniones públicas de sus países.

Gobiernos como el francés, el británico y otros como el alemán, que en atención a su historia antijudía aún no se han decidido a dar ese paso, han recurrido a medidas cada tanto judiciales como policiales crecientemente represivas contra las protestas pro palestinas en calles y universidades. Sin embargo, los ciudadanos, incapaces de soportar el genocidio de Gaza que veían cada día en directo en sus televisores, no se dejaban intimidar por esas medidas y estaban incluso dispuestos a ser detenidos por las fuerzas del orden.

La olla de la ira popular, difícilmente contenida, amenazaba con explotar en cualquier momento, y los gobiernos vieron la forma de intentar calmar los ánimos con un reconocimiento que difícilmente puede tener efectos prácticos.

Los países de la UE y de la OTAN prácticamente nada han hecho hasta ahora para intentar frenar no ya sólo el genocidio sino tampoco la política expansionista y agresiva de Israel hacia sus vecinos árabes.

El analista estadounidense John Helmer llamaba el otro día la atención en el programa de internet Dialogue Works a lo que calificaba de intentos israelíes de «colonizar Chipre».

Según John Helmer, Israel se ha aliado con el Gobierno conservador de Grecia para llevar a cabo ejercicios militares en la parte de esa isla mediterránea que no está ocupada por Turquía. En su opinión, Israel no ha encontrado la mejor manera de oponerse al expansionismo de Turquía, país por cierto de la Alianza Atlántica, que con esa extraña alianza, que tendría la bendición de los europeos.

Las medidas que éstos han tomado para reconocer in extremis a un Estado palestino no impide, sin embargo, que sigan viendo al mismo tiempo en Israel una punta de lanza contra Irán. Así, en ningún momento han criticado si no es de boquilla a Israel o a Estados Unidos por sus recientes ataques no provocados contra Irán mientras Teherán negociaba el futuro de su progama nuclear..

Helmer interpreta incluso la extraña y nueva alianza forjada por la potencia atómica que es Pakistán y Arabia Saudí un intento de movilizar al primer país contra Rusia e Irán como hicieron ya antes con Afganistán. Los saudíes serán quienes paguen la factura.

Y el deseo totalmente irracional expresado por el presidente Donald Trump de que Afganistán devuelva a Estados Unidos la base aérea Bagram, tiene no sólo que ver con su proximidad a una base nuclear de China, sino porque podría servir para atacar desde allí a Irán.

La geopolítica hace extraños compañeros de cama.