Expropie, señor alcalde

Tenía un amigo que gastaba semanas en fabricar elaboradas ‘chuletas’ para presentarse a los exámenes. Desde los conceptos de sincronía y diacronía de Saussure hasta los principios de la semiótica, pasando por hitos de la historia. Si hubiese dedicado a estudiar el mismo tiempo que ocupaba en garabatear inverosímiles ayudas –que luego era incapaz de usar en las pruebas– seguramente habría aprobado sin problema. Nuestros gobiernos me traen vívidos recuerdos de aquel colega. Si dedicaran a construir o a facilitar la construcción de viviendas el mismo tiempo que gastan en fabricar atajos, nos saldrían las casas por las orejas.

El golpe de Estado de los bolcheviques, después de perder las elecciones de 1917, instauró la revolución rusa. Lenin procedió entonces a liquidar el mercado y la propiedad privada aplicando una economía productiva dirigida por un Estado totalitario. Un desastroso viaje de miseria y millones de muertes que acabó en 1980, con la llamada Perestroika. No fue un caso excepcional. Ningún modelo de sociedad que haya puesto en práctica el modelo comunista, con la abolición de la propiedad privada, la privación de la libertad y la intervención asfixiante del mercado, ha concluido en otra cosa que no sea el fracaso.

El estado de bienestar del que hoy disfrutamos en las de democracias occidentales es fruto de un complejo proceso histórico que tardó décadas en tomar forma, a impulsos de gobiernos moderados, liberales o socialdemócratas que instauraron sistemas de salud pública y asistencia social. La actividad económica de trabajadores y empresarios contribuye, a través de los impuestos, al sostenimiento de un Estado Fiscal, que es quien provee de fondos a las administraciones, para que los destinen al bien común y a la prestación de servicios públicos esenciales.

El paradigma de una nueva «justicia social», en los veloces tiempos de twitter, intenta establecer de nuevo el herrumbroso colectivismo. El interés de uno no es nada en comparación con el interés de todos. Los derechos del individuo tienen que subordinarse a los de la sociedad. Pero la sociedad no es otra cosa que la suma de los individuos que la componen y si éstos son desposeídos de sus derechos y libertades personales, el constructo social ha sido pervertido.

Solucionar el acuciante problema de vivienda de miles de ciudadanos, especialmente de los jóvenes, es obligación de los gobiernos que administran los recursos públicos. Pero es impresentable que pretendan hacerlo a costa de los ciudadanos. El derecho de un ciudadano a tener una casa no se puede satisfacer quitándosela a otro ciudadano, porque tiene dos y una de ellas está vacía. Eso es mucho más que un disparate. Es tanto como decir que el derecho constitucional al trabajo se va a resolver quitándole un empleo a quien cobra dos nóminas, para darle ocupación a un parado.

Intervenir el mercado de los alquileres, fijar precios arbitrarios, gravar con más impuestos a las viviendas vacías o amenazar incluso con expropiaciones, es legislar contra la libertad y el sentido común. Si se dedicara el mismo esfuerzo a construir viviendas ya tendríamos problemas.