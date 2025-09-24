Y si ¿soltamos a los rehenes (vivos)?

"Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en Gaza", declara Comisión de la ONU

La izquierda-velocípedo durante un tiempo, cuando lo que pedía era el alto el fuego (tregua/rearme), añadía, y la «liberación de los rehenes»; no se les tomará pro Hamás descaradamente. Eso desapareció, o sea, los rehenes; para abarcarlo todo en «genocidio israelí». Dos campos muy delimitados; de un lado los que cometieron un genocidio con todos los elementos que participan de la figura jurídica; y no lo prosiguen, algo tan impecablemente emprendido como genocidio perfecto, porque no pueden. Pero exaltan su promesa: del río al mar. De otro lado, los que, con absolutamente todas las posibilidades de cometerlo en días, no lo hacen. Sería no un genocidio por cámara de gas sino a cámara lenta, como las reposiciones de los esprints en las vueltas ciclistas. Pero de la Vuelta se hizo trasposición urgente del pueblo israelí, su representación simbólica, no el equipo israelí sino la Vuelta ciclista, todos. Como, antropológicamente, en las encarnaciones más ancestrales del mal absoluto. Un furor y clamor imperioso, una ola justiciera incontenible, a ratos paroxística, estados de visceralidad electrizada y violencia real, revolucionaria, emancipatoria, justificada, en contra, con violencia muy distante, inconexa y ajena, de la violencia de una guerra. Pero que hace, de súbito, que la izquierda deje de ser las mónadas de Leibnitz para regresar a sus orígenes míticos y ¡por fin!: volver a ser medio vista.

La izquierda-velocípedo, por fin arrancaba con los desarrollos más altos y lograba reencontrarse en las barricadas, en la lucha final no contra el ciclismo propiamente, sino contra un enemigo mentalmente compendio de todo: imperialismo, capitalismo, liberalismo, burguesía, colonialismo, hasta con una Rosa Luxemburgo-Irene trastornada, desangrándose de odio extra Palestina.

Otra disonancia clamorosa, mientras que el punto de mira de la izquierda -hemos visto- es muy abarcador, pero simbolizado y caído del cielo: el genocidio construido; los «genocidas» todos los días en sus páginas publican fotos y datos de todos los dirigentes y cargos de Hamás y Hizbollah que van eliminando uno a uno, o sea vulnerando todos los procedimientos genocidas, por la minuciosa particularización de sus víctimas. Lo que hicieron con Eichmann, pero ahora, sumariamente. En lo único que Hamás superó a los nazis, en las celebraciones del 7-O, fue en el ensañamiento sexual contra las mujeres. En las cifras (incontrastables) de bajas civiles que emite Hamás-moralidad, no existe ni un solo combatiente de ellos. Otra trampa. ¡Nadie los echa en falta! A ¿20.000/30.000 combatientes muertos?

Es evidente el vínculo de soldadura que se da entre Europa (Occidente) y Hamás-eticidad, que en absoluto se da entre ese grupo sanguinario teocrático y los países árabes. Egipto ha levantado su muralla china, para que no se cuelen.