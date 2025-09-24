La quita: un peaje del sanchismo a ERC para mantenerse en el poder

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, interviene durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 10 de septiembre de 2025, en Madrid (España). / Carlos Luján - Europa Press

No hay que darle más vueltas a esto de la quita: ¿Quién la ha pedido-exigido? ¿A quién interesa? ¿A quién beneficia? Las respuestas son obvias: la ha pedido-exigido Esquerra Republicana a cambio de garantizar sus votos para que Sánchez permanezca, al menos, un día, una semana, unos meses más en el poder. Y le interesa y beneficia al gobierno catalán y, por extensión, a Cataluña, ya que resulta que, junto con la valenciana, es la comunidad autónoma más endeudada de España.

Ahora, lo que pretenden -con la aquiescencia del Gobierno y la complicidad de la ministra de Hacienda- es disimular su indigno compromiso metiendo en la misma ecuación a todas las comunidades autónomas, les haga falta o no, lo hayan pedido o no. En realidad, lo que intentan es mutualizar una quita que habrán de pagar todos los españoles en su conjunto, en lugar de asumirla cada comunidad por separado, especialmente la catalana, que es la más endeudada.

Una deuda que se han gastado principalmente en el despilfarro de dinero público durante el «procés» -ningún político catalán puso un euro de su bolsillo-en el mantenimiento de chiringuitos -solo los sueldos de directivos de la red de organismos públicos de Cataluña suman 19 millones de euros al año- y en la financiación de las embajadas o delegaciones varias -donde han dilapidado más de 15 millones de euros en los últimos tres años-. El problema no es la deuda que tenga cada comunidad autónoma -realmente, lo que el Estado asume es el pago de los intereses, ya que la deuda continúa-, sino la falta de una adecuada financiación. De hecho, Valencia, Murcia, Andalucía y Castilla–La Mancha están infrafinanciadas. Por ello, los presidentes autonómicos del PP, encabezados por Juanma Moreno, afirman, y con razón, que esta quita es un caramelo envenenado, una trampa -por cierto, lo mismo que comentaba María Jesús Montero cuando era consejera de hacienda del gobierno andaluz-. Y lo dice porque asegura que Andalucía, por ejemplo, no tiene problemas para pagar los interese de su deuda, ya que puede acudir a los bancos sin problemas. Algo que no pueden hacer los catalanes, porque no les presta dinero ni Dios.

Luego existe la paradoja de que hay comunidades autónomas que pidieron dinero prestado al FLA porque tenían dificultades de financiación en los mercados

-como la catalana-, y otras -como Canarias, Madrid, Castilla y León, Asturias, Navarra y el País Vasco- que supieron gestionar sus respectivos presupuestos y, por consiguiente, no tuvieron que pedirlo. Esto significa que quienes gestionaron mal sus presupuestos y quienes lo hicieron bien se ven ahora equiparados -léase castigados y endeudados, al mutualizar la quita, es decir, la deuda pública- por la necesidad del sanchismo de pagar su oportuno peaje de vasallaje al prófugo Puigdemont.

Por otro lado, y a pesar de que el sanchismo pretenda venderlo como un beneficio para todos los españoles, la propia ley de estabilidad contradice -la AIReF lo desmiente claramente-, que, como dijo el presidente Sánchez en su entrevista en TVE, el ahorro de la quita de la deuda pueda gastárselo las comunidades autónomas en gasto social. Eso sí que es un bulo, ya que la ley impide expresamente que se pueda gastar ese margen en escuelas, becas, hospitales o en la atención a los mayores.

En resumen, y traducido a un lenguaje claro: con la quita de la deuda, los catalanes ganan autonomía y más recursos; el gobierno, por su parte, gana estabilidad política; y el resto de los españolitos de a pie pierden dinero, igualdad y solidaridad. Con un par.