Celtiberia show

Juanma Moreno, en Andalucía, rebajará impuestos a los ciudadanos que tengan un perro. O un gato. O un cochino. La bonificación fiscal por las mascotas nacida en la sensibilidad conservadora es otra frívola pieza de la crónica de un país desquiciado en el que para ganar un titular se hace lo que sea.

Miren, por ejemplo, al portavoz del PSOE en el Parlamento de Canarias, Sebastián Franquis. Ha pedido, iracundo, la dimisión del presidente de la comisión de investigación de las compras sanitarias –el escándalo de las mascarillas– porque alguien, con mucha mala leche, filtró un borrador de conclusiones donde Angel Víctor Torres no sale muy bien parado. ¿Quién lo filtró? Nadie lo sabe. Pero el grupo socialista considera que el presidente, el herreño Raúl Acosta, en razón de su cargo, es el responsable in vigilando de que tal cosa haya sido posible. Ahora cojan la misma regla de medir. Aplíquenla a las compras de mascarillas fake o a los pelotazos que dieron los empresarios godos amigos de Koldo. ¿Quién era el presidente del Gobierno y tenía por tanto esa misma responsabilidad in vigilando? Pues Torres, claro. Pero en el universo político cuántico las mismas reglas no se aplican a partículas distintas. Sobre todo a las de tu propio bando.

Para darme la razón, el entorno de Isabel Díaz Ayuso, la líder del PP de Madrid, bestia negra y oscuro objeto del odio del sanchismo, aseguró ayer que la apertura de juicio contra la pareja de Ayuso, por supuestamente haber defraudado a Hacienda, ha coincidido nada casualmente con la noticia del juicio abierto contra David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno. Dios los cría y ellos se juntan. Sánchez asegura que los jueces que están investigando a su esposa, a su hermano y al fiscal general están haciendo política y le atacan personalmente. Ahora es Díaz Ayuso la que cree que la decisión de una jueza, de sentar en el banquillo a su pareja, es torticera.

Entre todos la mataron y ella sola se murió. Los mismos que se lamentan del descrédito de la democracia y del peligro que supone el auge de los extremismos están colaborando decididamente a que miles de electores acaben recalando en quienes lanzan los mensajes más radicales. Porque los demás han convertido la vida pública en un estercolero.

No es extraño que la intención de voto hacia Alianza Catalana y Vox esté disparándose en las encuestas. No es solo por el rechazo social a una inmigración descontrolada, donde el buenismo conduce a la estupidez y a la desconexión social, sino por el hastío de un cuerpo electoral que no puede encontrar ninguna opción creíble en este batiburrillo de polemistas de salón y cotorras del argumentario.

La gente huye de la moderación porque no da espectáculo. Y porque en España, en la izquierda y la derecha, se ha disfrazado de hipocresía mojigata y falsaria. Nadie cree ya en la política. ¿Cómo van a creer en algo que ni siquiera respetan quienes la hacen, que no se respetan a sí mismos?

Aquejados de un infantilismo crónico, los partidos están acabando con la obra de la transición y el milagro del respeto y la convivencia. Cuando los populistas les arrebaten el poder se lo habrán ganado a pulso.