Se quedaron calvos

El exconsejero de Sanidad del Gobierno de Canarias Julio Pérez durante su comparecencia en la comisión que investiga la compra de material sanitario durante la covid-19. / Miguel Barreto / EFE

El suelo de la comisión del Parlamento de Canarias encargada de investigar el escándalo de la compra de mascarillas esta lleno de pelos que los servicios de limpieza no pueden meter a camino. Y es que los diputados, diputadas y diputades miembros, miembras y miembres de la comisión se han quedado alopécicos. Han descubierto, asómbrense, que la responsabilidad política de haberle comprado una millonada a las empresas de la trama Koldo es precisamente de los políticos. Desde de la física cuántica no se había alumbrado un hecho comparable.

Tal vez haya tenido alguna incidencia en la brillante conclusión el hecho de que el asesor del ministro socialista, José Luis Ábalos, el entrañable amigo Koldo García, figure en grabaciones y mensajes de redes sociales comunicándose con sus compañeros socialistas de Canarias interesándose por la adjudicación de compras a sus empresarios amigos y, sobre todo, por el pago de los millones de esos encargos.

Desde el comienzo de este escándalo inconcluso, que anda ahora perezosamente por las fiscalías que dirige el fiscal investigado y los juzgados, el Gobierno de Angel Víctor Torres decidió hacernos comulgar con una rueda de molino del tamaño del acueducto de Segovia. La versión oficial se reduce a lo siguiente: deberían darnos las gracias porque nos dedicamos a salvar vidas, todo se hizo con mucha urgencia y en aquellas compras que salieron rana la culpa es de los funcionarios.

La calificación más caritativa que se puede aplicar al procedimiento de compra de material sanitario es que fue una chapuza. No existen actas de los comités donde políticos y expertos adoptaron decisiones, en ocasiones rozando la inconstitucionalidad, que limitaban derechos individuales de los ciudadanos. Nadie se hace responsable de haber elegido a dedo a qué empresas se le compraban las mascarillas. Y resulta estomagante, por no decir absolutamente increíble, que se intente mantener la versión de que fueron los funcionarios los que actuando bajo su propio criterio eligieron a los agraciados entre los que, ‘casualmente’, estaban los empresarios de la trama creada en torno al ministerio del socialista Ábalos. ¡Vaya casualidad!

Aunque Pedro Sánchez pidió dimisiones por la responsabilidad in vigilando de Mariano Rajoy –el ‘indecente’– con el tesorero del PP, Luis Bárcenas, y otras fruta podridas, ni se dimitió entonces ni, por supuesto, se dimite ahora que es cuando en el huerto socialista se agusana la mercancía y se caen del árbol dos secretarios de organización. La responsabilidad política en este país consiste, por lo visto, en pedir perdón públicamente con cara de estreñimiento agudo. Qué se le va a hacer si me equivoque eligiendo. Qué quieren que les diga sobre cuando decía que eran admirables amigos y compañeros. A ustedes les han distraído el dinero de los impuestos, pero a mí me han robado el alma.

En los tribunales políticos las sentencias siempre son las de la mayoría. Y están escritas en papel higiénico. Quienes tienen que decidir sobre las compras discrecionales de material sanitario, los Koldos y los empresarios bendecidos, serán los jueces. Y esos llevan mal la dieta de ruedas de molino.