En el anterior pleno parlamentario, hace quince días, me abordó una señora relativamente joven aunque paliducha que se dirigió a un servidor con una gran sonrisa. Me sorprendió mucho porque intentó darme un beso y todo. Me llamó por mi nombre y me preguntó como estaba. Respuesta estándar: “Depende del órgano”. “Anda, anda, te encanta esto”. ¿Qué es lo que me encanta? Entró casi corriendo a la Cámara. Me sorprendí todavía más. Cada vez me pasa como más frecuencia: no sé quién me está saludando. Puede que sea un achaque neurológico, pero puede ser también que esa gente gelatinosa parta del curioso supuesto que uno debe saber quién es, aunque solo la hayas visto en una terraza de Chiguergue durante el verano de 2004, por ejemplo. Después vi a la señora paliducha acompañando a la administradora única de la televisión autonómica en una excursión parlamentaria. Aun así no recordé su nombre, pero sí su función, como diría un zoólogo. La televisión. Un mundo proceloso y friendly a la vez. Nuestro principal animal doméstico en el último medio siglo. El animal doméstico que nos domestica. La televisión es una bestia tan prodigiosa que ha dejado de ser canal de transmisión. Ahora la tele es el contenido fundamental de la tele. Esos diputados que nos advirten que la tele se dedica a engañarnos, a confundirnos, a diseminar propaganda política o ideología infecta no saben nada de nada. Todos –pero muy destacadamente las izquierdas --exhiben la tendencia de considerar idiota a la gente. Es la misma gente que te dice que Coalición Canaria lleva controlando orwellianamente a los ciudadanos a través de la televisión regional, hipótesis escasamente compatible con que los coalicioneros no sean primera fuerza parlamentaria hace mucho tiempo, o con que hayan perdido y recuperado cabildos y ayuntamientos relevantes o la refinada trola de que la actividad informativa de TVC ha estimulado la abstención electoral. Me quedé escuchando un ratito la comparecencia de la administradora general y mi asombro ya llegó a la estupefacción cuando escuché a la izquierda – y a la ultraderecha, cisne cuello negro, cisne cuello blanco –mostrar su indignada preocupación por la dimisión reciente del jefe de informativos. Pero, ¿esta es la misma gente que aplaudió o calló cuando le birlaron la plaza de jefe de los servicios informativos al que ganó el concurso para concedérsela a otro? Sí. ¿Esta es la gente que insultó, humilló y ninguneó a un director general hasta reventarle la vida, gentualla entre la que recuerdo un expresidente llamándole imbécil entre risitas por los pasillos del Parlamento? Sí. ¿Estos fueron los que boicotearon en varios plenos parlamentarios la constitución de la Junta de Control de RTVC? Sí. ¿Son los mismos que veían normal que las grandes entrevistas a un tal Ángel Víctor Torres se las hiciera en persona el administrador general del ente público? Recuerdo que se lo pregunté al prodigioso Francisco Moreno y me respondió con toda su helada soberbia: “¿Cómo qué por qué yo? Porque soy el mejor”. Ah, disculpen. Sí, son los mismos.

El nauseabundo cinismo de esta peña encanallada es abrumador. Pacotilla que te dejaría sin trabajo y sin un plato de comida mientras se embolsan cinco o seis mil euros limpios al mes. Así se las gastan estas señorías cocufatas. No entienden algo. Para que un gobierno gana elecciones o –para ser más preciso – para no perderlas debe imitarse el modelo impuesto en Televisión Española. No consiste en mejorar la calidad de la información, sino en desmentir la información que publican los medios desafectos o críticos con el Gobierno de Pedro Sánchez. La función del periodismo no consiste en combatir bulos. Los bulos quedan disueltos en la buena información, en el periodismo veraz, en el compromiso con la verdad, la crítica y le inteligibilidad. Los antibulistas contratados por TVE para llenar sus parrillas matutinas y verpertinas no actúan como periodistas, sino como mercenarios. Seis horas diarias no facilitando información, sino negando la información de los demás, y acompañando a las estrellas, un variopinto equipo de monstruos de feria, calvos ignorantes o tetudas vociferantes, la derecha, que viene la derecha, la izquierda es que, no sé si lo sabes, es así: no sabe mentir..