Estimadísimos capullos

Desplazados palestinos en medio de la ofensiva a gran escala lanzada por el Ejército de Israel contra la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja de Gaza (archivo) / Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

Repitan conmigo: reventar niños a golpe de artillería está mal, muy mal, francamente mal. Hay que repetirlo porque si no lo repites muy indignado muy probablemente eres un fascista. ¡Facha, facha, facha!

Y para repetirlo con la máxima eficacia nada mejor que seguir las instrucciones del Gobierno, que está tan legítimamente orgulloso de nosotros. ¿A quién podemos confiar más en cualquier lucha contra el poder que en el Gobierno, sobre todo si está muy orgulloso de nosotros? Pue eso. Es todo muy emocionante. Reviento de moción. Estooo, perdón.

Ya, es un deber ético, pero me parece muy emocionante todo un pueblo en sintonía con su líder, luchando por los derechos humanos sea donde sea. Los oyen, malditos fascistas que permanecéis en casita viendo Netflix, en vez de bajar a la calle y ponerse al lado bueno de la Historia, que es exactamente el lado de mi acera, ya es casualidad.

La destrucción de Gaza debe acabar. ¿Cómo puedes ser indiferentes a niños despanzurrados, a niños despedazados, a niños reducidos a un muñón sangriento? ¡Facha, facha, facha!

¿Te dan más pena los ciclistas que los niños palestinos, cabrón? ¿Cómo? ¿Los niños saharauis? Eeeeh, sí, yo también me manifesté por los niños saharauis… Sí, siguen en campamentos en el desierto y, bueno, siempre es mejor el desierto que la franja de Gaza, ¿no? Ignorante, comparando el desierto con la franja de Gaza, ¿no? Cosas que pasan.

Yyyyyyy el Gobierno de Marruecos no es una fuerza genocida. ¿No lo es, no? Vamos, al mismo nivel no, uf, no, claro, es una cosa, estooo, de niveles, no, de niveles.

Una cosa es reventar de hambre y otras que una bomba te reviente. A ver qué coño tiene que ver Israel con Marruecos… ¿Ah, tiene que ver? ¿Qué Marruecos le compra material militar a Israel? ¿Drones de ataque y sistemas electrónico de vigilancia? ¿Drones vigilando los campamentos saharauis con cargas explosivas? ¿Una delegación militar a Marruecos para participar en el ejercicio African Lion, bajo el mando del Africom estadounidense?

¿No será todo eso propaganda fascista? No me jodas, anda. ¿Hay algún niño palestino despanzurrado en Marruecos? No, ¿cómo? ¿El Gobierno marroquí, fiel aliado de España, que lo ha dicho Pedro muchas veces y Pedro no miente, pasando información policial de las delegaciones palestinas en Rabat al Mossad? Yo no... yo no me creo eso.

Lo que pasa es que eres un facha. ¡Facha, facha, facha!

Es como lo de la compra de material militar israelí por España incluso este año, 2015. Son todo mentiras y bulos de la extrema derecha. Margarita Robles dice que España necesita material militar de precisión para sus servicios de inteligencia.

(Robles sigue en el Gobierno, en una jugada maestra de Pedro, para simular que es ministra de Defensa, cuando en realidad lleva un bingo en Alcorcón). Pues no se compran. Que sean más inteligentes.

No tenemos que gastar dinero, ni un duro, en defensa. Si el mundo entero nos quiere, nos admira, somos el último bastión moral de Occidente. Si están a punto de darle a Pedro el Premio Nobel de La as. En mi opinión o se lo dan el próximo año o si no el siguiente, después de que lo reciba Arnaldo Otegui. ¡Eso no te lo consiento, fascista!

¿Qué el Gobierno de Israel le pasa a España información sobre actividades y observaciones de grupos terroristas islámicos? ¿Cómo? ¿Y que el Gobierno español hace lo mismo con el Gobierno de Israel? ¡Eso es falso, canalla!

Aquí jamás ha habido grupos terroristas, salvo ETA, que ahora es democrática, progresista y plural. Probablemente siempre fue así, pero la derecha y la ultraderecha – que son lo mismo, trabajamos mucho para que al menos parezcan lo mismo – nos confundían malignamente.

Seguro que sin Feijoo, Miguel Tellado y Cuca Gamarra, sobre todo sin Isabel Díaz Ayuso, ETA se hubiera disuelto muchísimos años antes. En 1980 o por ahí.

Por cierto, estos canallas siguen sin declarar explícitamente que no les gustan los niños pulverizados a bombazos. Que lo digan de una vez estos infanticidas. ¿Le gusta? ¿Les gusta el asesinato de miles y miles de niños que cargarán para siempre todos y cada uno de los judíos?

Disculpa. ¿Qué es eso? ¿Felipe González preguntando por los judíos secuestrados por Hamás? ¿Ahora pasear por la Prehistoria? Pero qué asco me da ese tipo. Qué ascazo. ¡Facha, facha, facha!