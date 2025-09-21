Ponga un volcán en su vida

Cuando el Tajogaite convocó, con su gigantesco rugido, a todos los medios de comunicación de Europa, los políticos mesetarios se dieron codazos por venir a La Palma para ponerse morenos bajo los focos de la tele. Pedro Sánchez hizo tantos viajes que hasta aprendió a pronunciar Arguineguín sin trabarse. Y además hizo muchas promesas: la isla no estaría sola para acometer la reconstrucción. Luego se apagó el volcán y se marcharon las cámaras. Y volvimos a comprobar que es tan corto el amor y tan largo el olvido.

El ministro plenipotenciario para Canarias, Ángel Víctor Torres, desplegó esta semana el argumentario de Moncloa para justificar la racanería de quien prometió lo que no ha cumplido. Destacó el espectacular progreso de La Palma de una manera que parecía que estaba hablando de Singapur. Un crecimiento medio del PIB cercano al 5%. Un 3% más de población. Cien nuevas empresas. Y récord histórico de afiliados a la Seguridad Social con un paro que ha bajado al 12% «nada más». Era oírlo y que te entraran unas incontenibles ganas de coger un Binter y marcharte a vivir en ese paraíso de la prosperidad. O de llamar a Nemesio Pérez y pedirle que nos enseñe dónde podemos cavar en Tenerife, a ver si hacemos que reviente un volcán para convertirnos también en un emporio de riqueza.

Que todo eso lo diga un ministro godo no sería extraño, porque ya se sabe lo poco que saben los peninsulares de las Islas. Pero que lo haya soltado quien fuera presidente de Canarias es de traca. Porque La Palma sigue estando exactamente igual de jodida que antes del volcán. Tanto como lo están las llamadas ‘islas verdes’, con una población envejecida, una economía precaria y unas expectativas que hacen huir a los jóvenes a otros lugares con mejores oportunidades. Las tres islas que no se incorporaron al turismo quedaron fuera de la explosión económica y el desarrollo que han sufrido –con sus cosas buenas y malas– las otras cuatro. Esto es así y no hay que darle demasiadas vueltas.

Cuando Sánchez estaba en modo volcánico prometió una lluvia de millones para La Palma. Los mismos que prometió en Paiporta antes de que empezaran a tirarle pellas de barro. Los mismos que ha prometido en las provincias asoladas por los incendios del verano. Porque los millones de euros de saliva son más fáciles de emitir que los de papel del Banco de España. Torres aseguraba esta semana que el Gobierno ha cumplido con la Agenda Canaria y con las ayudas a La Palma porque solo se prometieron cien millones en los presupuestos de 2023 y nadie habló de poner esa cifra en los siguientes presupuestos. ¿Nadie? Hombre, ministro, nada menos que el propio Gobierno. En la página oficial de Moncloa se escribía, con tinta indeleble, la gloria del presidente, su generosidad con La Palma y los «cien millones de los Presupuestos Generales del Estado de 2023 a renovar por tres años más». ¡A renovar, ministro! ¡Hay que ver cómo falla la memoria!

Lo más relevante no es que Ángel Víctor Torres defienda a su jefe, que es para lo que le pagan. Sino que para hacerlo se haya explayado en alabanzas al desarrollo puntual que ha tenido La Palma. Se nos está haciendo liberal. Porque la única causa plausible para las cifras positivas que ha registrado la isla en estos últimos años postvolcánicos se encuentra en la reducción del 60% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Un chute de dinero que va directamente al bolsillo de los ciudadanos; sin administraciones intermediarias y chupópteros profesionales. De un día para otro los palmeros pasaron a tener un 60% más de ingresos. ¡Eureka! Eso sí es un volcán en erupción.

Justamente eso es lo que algunos venimos reclamando desde tiempos inmemoriales: que se haga en Canarias lo mismo que en Ceuta y Melilla y ahora en La Palma. Que se reduzca la imposición a las rentas del trabajo de forma parecida a como se trata a las rentas del capital. Pero cuando escuchan hablar de quitar impuestos a los gobernantes les entra una piedra de hielo por el cogote. Nadie juega con sus nóminas.

Si se ha permitido en La Palma es porque ochenta mil personas tienen un impacto menor en la recaudación del impuesto que se ha convertido en la gran excavadora fiscal de este país. Pero, desde el punto de vista de la publicidad, ha sido un inmenso error. Nos ha permitido comprobar, en vivo y en directo, qué le ocurre a una sociedad y a una economía cuando le aflojan la soga fiscal del cogote.