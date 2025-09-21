Del genocidio al delito de odio

En este mundo que parece haberse vuelto loco, particularmente por una raza humana que también parece haber perdido la humanidad, gran parte de la ciudadanía asiste atónita y desesperanzada a un cúmulo de noticias que evidencian que nada hemos aprendido de las lecciones que nos ha dado la Historia. Del mismo modo, presenciamos incrédulos y avergonzados la espiral de violencia e irracionalidad que se apodera de nuestro planeta. Pese a ser la guerra de Ucrania y el eterno conflicto entre Israel y Palestina los más presentes en los medios de comunicación, existen muchos más territorios en los que el clima bélico y los combates armados marcan la vida de sus millones de habitantes. Si a eso se añade la cada vez más mediocre e intolerable polarización de la clase dirigente como estilo de hacer política, las razones para el optimismo son escasas, por no decir utópicas.

Centrándonos en particular en la devastación de Gaza y de la población palestina a manos del ejército israelí, se ha generado una polémica sobre si lo que allí sucede merece calificarse de genocidio. En paralelo, se plantea asimismo si las manifestaciones ante esos hechos constituyen un delito de odio contra el pueblo judío. Más allá de que, una vez más, dicho debate se utilice de forma frívola e irresponsable por los partidos políticos y sus líderes, con la finalidad de desgastar al rival y añadir más leña a un fuego, de por sí, muy activo, el hecho cierto es que las figuras jurídicas del genocidio y del delito de odio poseen una regulación y una vía de aplicación jurisprudencial específicas.

El Código Penal español describe el genocidio como la acción de «destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso determinado por la discapacidad de sus integrantes». En concreto, se pretende castigar cuando esas acciones de destrucción total o parcial se realicen por los siguientes medios: matar; agredir sexualmente; someter a esa colectividad a condiciones de existencia que pongan en peligro su vida o perturben gravemente su salud; si suponen la imposición de desplazamientos forzosos del grupo o sus miembros, o se adopta cualquier medida que tienda a impedir su género de vida o reproducción; o si trasladan por la fuerza individuos de un grupo a otro.

Dentro del ámbito internacional, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, que entró en vigor el 12 de enero de 1951 y fue ratificada por España, establece que el genocidio se puede cometer tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz, y consiste en la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso por la vía de la matanza de miembros del grupo; la lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; el sometimiento de dicho grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; la imposición de medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; o los traslados por fuerza de niños del grupo a otro grupo.

Curiosamente, este término (genocidio) halla su origen en Raphael Lemkin, un profesor polaco de origen judío que abandonó su país huyendo del Holocausto. Lemkin estableció el término a partir del sustantivo griego genos (raza o pueblo) y del sufijo latino cide (matar). La primera vez que se incluyó el término dentro del Derecho Internacional fue en el acta de acusación de los juicios de Núremberg, donde se aludió al delito de la siguiente manera: «Genocidio deliberado y sistemático mediante la exterminación de grupos étnicos y nacionales perpetrada contra la población civil de los territorios ocupados, con la intención de destruir etnias, sectores de población y grupos nacionales étnicos y religiosos».

El primer antecedente, además del ya referido a la Alemania nazi, lo encontramos en Ruanda. En noviembre de 1994 se creó el Tribunal Penal Internacional para Ruanda que, hasta su cierre en 2015, dictó 61 condenas por genocidio y crímenes relacionados. El genocidio camboyano, pese a ser anterior en el tiempo, se terminó condenando después. En julio de 1995, fuerzas del Ejército serbio bosnio y de grupos paramilitares perpetraron la masacre de Srebrenica, donde fueron asesinadas unas 8.000 personas musulmanas bosnias como parte de una limpieza étnica, oficialmente reconocida como genocidio por tribunales internacionales. Radovan Karadžić, exlíder serbio bosnio, fue condenado en marzo de 2016 por genocidio en la zona de Srebrenica, además de por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Taha al-Jumailly, ex miembro del Daesh, fue condenado en 2021 por el Tribunal Superior Regional de Frankfurt (Alemania) a cadena perpetua por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. El tribunal reconoció que tenía la intención de eliminar a la minoría religiosa yazidí mediante homicidios, esclavización y tortura de mujeres y niñas.

Así pues, a la luz de esa regulación y de esos antecedentes, considero que existen elementos jurídicos suficientes para calificar como genocidio lo que está sucediendo en estos momentos en Gaza, y para que se forme un tribunal que juzgue y castigue estos crímenes. De hecho, recientemente se ha conocido que una Comisión independiente nombrada por la ONU acusa a Israel de genocidio en Gaza. Ello no es impedimento para que también se pueda calificar a la organización Hamás de grupo terrorista y de corresponsable de un conflicto que lleva décadas sin resolverse.

Por otro lado, las protestas organizadas a consecuencia de la participación de un equipo israelí en la Vuelta Ciclista a España han sido calificadas por algunos como delito de odio. La Asociación para la Concordia en Oriente Medio presentó una denuncia contra Red Solidaria contra la Ocupación Palestina (RESCOP), el movimiento global BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones), los partidos EH Bildu, Sumar e Izquierda Unida, y el director técnico de la Vuelta, Kiko García, por delitos de odio, contra la seguridad vial, desórdenes públicos y lesiones, por los incidentes ocurridos los días 27 de agosto y 3 de septiembre en las respectivas etapas de la citada competición deportiva. Si bien dicha denuncia fue inadmitida por la Audiencia Nacional, ello se debió a una cuestión procesal (el juez que redactó la resolución se consideró incompetente para investigarla).

El artículo 510 del Código Penal castiga a quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o una persona determinada, por razón de su pertenencia a aquel por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, etnia, raza o nación, origen nacional, sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, aporofobia, enfermedad o discapacidad.

Dejando a un lado el tema de los desórdenes públicos y las posibles lesiones producidas por los actos de protesta (que se pueden sancionar y condenar, pero que quedan al margen del denominado «delito de odio»), lo verdaderamente relevante radica en optar entre dos alternativas: la primera, si se trata de una actuación que va en contra de una etnia o religión (en este caso, la judía). O, por el contrario, la segunda: si se pretende protestar contra las acciones de las Fuerzas Armadas israelíes en zona palestina (diferenciando al pueblo judío de su gobierno y de las actuaciones de su ejército). Insisto. Si ha habido heridos o se han producido desórdenes públicos, cabrá perseguir tales conductas violentas. Pero, ante la otra hipótesis planteada, no se puede hablar de delito de odio.