Leer o no leer / El Día

Me sorprende estar escribiendo sobre esto. Porque las ganas de escribir sobre esto parten justo de no entender por qué todo el mundo está hablando sobre esto. Pero bueno. Así son las contradicciones de las ideas. A veces por oposición acabamos creándonos una movida en la cabeza que al final se vuelve fundamental para entender algo, o nos conecta con algo que ya entendemos y de pronto nos indigna y de esa indignación surgen ideas que sí, que nuestras. A mí me ha pasado con la cuestión de María Pombo: la influencer subió una historia a Instagram diciendo que debemos hablar ya de que leer no te hace mejor persona y no pasa nada por no hacerlo. Anecdótico, claro, porque mucha gente piensa eso y yo incluso estoy un poco de acuerdo. Sin embargo, como con cualquier debate virtual, el comentario dio pie a un montón de historias respondiendo y exprimiendo la cuestión hasta sacarle miles de gotitas ácidas arripionas de tanto haberlo hablado ya tantas veces.

Yo, claro, no he querido entrar en esa discusión pública porque me da un poco igual lo que diga María Pombo y porque me da un poco igual también lo que diga mucha gente que defiende que leer es el máximo grado de sensibilidad y experiencia al que podemos llegar en esta vida de cuerpo y lenguaje. Pero sí que me interesa mucho pensar en qué es lo que hace que leer esté por encima de otras cosas. Por supuesto, amo leer y para mí es importantísimo: un texto puede ser un recipiente de conocimiento o de belleza o de desenfreno o de consuelo o de catarsis o de comunicación profunda, esa comunicación que, venga por el medio por el que venga, nos conecta a les otres y nos hace aprender cosas no solo con la razón sino con una especie de inteligencia vivencial. Gracias a los libros, yo sé cosas que solo habría entendido viviéndolas, y eso es valiosísimo. Además, creo que cualquier espacio en el que desmenuzar los sentimientos es ultra necesario en la vida. Reposar nuestras emociones y darles sentido y revivirlas y conectarlas con historias, ya sean propias o imaginarias, ayuda a vivir mejor. Eso sin duda.

Yo no quiero vivir sin libros, pero entiendo que hay personas que no quieren vivir sin otras cosas. O sea, esa forma de conocimiento o sensibilidad no es la única que existe en este mundo. Siento que es muy fácil quedarnos en esa lectura (nunca mejor dicho) superficial de: toda esa cuestión pertenece a la literatura y ya. Y no es así, por supuesto, porque si los libros existen es porque existen las historias, existe el habla, existen ese goce y esa necesidad ya en nosotres. Nos inventamos los libros, supongo, para hacer cosas que ya hacíamos: guardar, registrar, pensar, transmitir. Y, como hacíamos ya esas cosas, las seguimos haciendo: yo crecí encontrando mucha de esa «extensión emocional» en los videojuegos, en otras formas narrativas, en charlas con mi abuela, en juegos con mis amigas, en simplemente sentarme a mirar la huertita de enfrente por la ventana. Yo crecí en internet, fuente de conocimiento inagotable, fuente de conexión inagotable, fuente de texto desestimada y muchas veces más interesante y profunda, de verdad lo digo y de verdad la sigo necesitando aunque ahora lea.

Es más, siento que ser conscientes de que a veces no necesitaremos leer (o necesitaremos, de hecho, no leer) nos puede empujar a otras cosas igual de valiosas e importantes. Nos puede empujar, creo, a la idea que me interesa de todo esto: leer, como otras formas de pensar reposada y colectivamente, va con la vida y es para la vida, y lo importante no es «la literatura en sí» sino lo que guarda. Preciosa cajita barnizada. ¿Leer nos hace mejores personas? Creo que imaginar, escuchar y explorar la vida y a les otres nos hace mejores personas en general, se haga como se haga. La lectura es una puerta a ello. Y también creo que la lectura cuenta con un condicionante que otras cajitas no tienen: hacerte pensar que esa es la única y que tú por hacerlo eres especial, por encima. Es horrible el clasismo que se desprende de toda esa postura de «no oses meterte con los libros tú no sabes NADA». En este sentido, creo que leer, leer mal, te puede hacer peor persona incluso. Leer mal te encierra en una burbuja que te impmide hacer lo que precisamente reivindica tu lectura: escuchar. Leer bien te acerca a las texturas de la realidad y te despega un poco de los libros. Mientras te pega a ellos a topísimo. Eso es lo bonito, creo, esa ambigüedad tan potente, cuanto más amas leer más entiemndes que no hay por qué leer y a la vez que sí es increíble leer.