Begoña y Koldo

El exasesor del exministro José Luis Ábalos Koldo García sale de declarar en el Tribunal Supremo. / Carlos Lujan

Son mis héroes de la noche, Begoña Gómez Fernández (Bilbao 1971) y Koldo García Izaguirre (Baracaldo 1970). Aprendieron el oficio en los ‘negocios de la noche’, cuyas claves, habilidades y conocimientos, poco tienen que ver con los ‘negocios de día’. Las relaciones económicas se mueven en la economía sumergida, cuyos límites fiscales, gerenciales y morales se escapan de la norma. Para sobrevivir en este equívoco mundo, se precisan protecciones políticas y policiales, que el empresario nocturno compensa con información y economías no admisibles por el día. La gestión económica directa se realiza con «sobres en mano» para pagar ‘prostitutas, menores chaperos, políticos y policías’. Moverse en ‘tribus de confianza’, donde el riesgo y la seguridad del negocio exigen tomar sus precauciones. Desarrollan un sexto sentido para conocer la psicología y el comportamiento del usuario.

Sabiniano Gómez Serrano (Huete-Cuenca 1940-2023) padre de Begoña, mantuvo en Madrid con sus hermanos Enrique y Conrado hasta 17 salas de ‘prostitución y chaperos, hetero y homo’, que a partir de 2012 traspasó a sus hermanos y luego liquidaron. Mantuvo Sabiniano con su yerno, Pedro Sánchez Pérez- Castejón (Madrid 1972), una especial relación, reforzada por su matrimonio con Begoña en 2006, cuando ya había nacido Ainhoa (2005) y luego Carlota (2007). Sabiniano colaboró con fondos del “negocio de la noche”, en el piso familiar en Pozuelo, la vivienda de verano en Almería y en la operación del Peugeot de los 4 en 2017(Sánchez, Cerdán, Ábalos, Koldo). Que le aupó a la Secretaría General del PSOE, en su regreso tras las primarias contra Susana Díaz y Patxi López. Tras haber sido expulsado por los socialdemócratas del PSOE, luego de su mandato 2014-16, a partir de donde construyó su autocracia.

Sabiniano siempre quiso algo mejor para su hija. En España el referente ha sido la formación universitaria para los hijos. Begoña tiene numerosos cursos de Mercadotecnia, Dirección General y Marketing, Maestría en Dirección de empresas, directora del IE África Center. En 2017 fundó TASK FORCE para gestionar financiación para ONG y luego la Cátedra de la UCM de Transformación Social y Competitiva. Al trasladar su economía ‘de noche al día’, nos encontramos con sobrerregulaciones donde todo es ilegal. Se enfrenta a una ‘pentadenuncia’ por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación de fondos públicos. ‘El marido enamorado’ pagaba las deudas con su suegro. El olfato nocturno de Begoña, expulsó a Óscar López (Madrid 1973) como jefe de Gabinete de Presidencia (2021-24), por su pertenencia a grupo distinto en las primarias de 2017 y por su carácter incisivo. Conoció a su marido cuando era asesor del PSOE en el Parlamento UE (1997-2000). Aquí se formó el único presidente español con un fluido inglés y francés. Licenciado en Económicas 1995, master en Bruselas 1997-98, asesor en el Parlamento UE y en el Gabinete de Carlos Westendorp, representante de Naciones Unidas para Kosovo, concejal en Madrid 2004-09, Diputado en el Congreso IX y X legislaturas, Secretario General 2017 y Presidente de Gobierno; tras la moción de censura a Rajoy en junio 2018.

Nuestro segundo héroe de la noche Koldo, fue captado por Santos Cerdán cuando era portero de noche en el Club Rosalex de Pamplona, donde aprendió a manejarse con sobres y conocer la filosofía de las “tribus de la noche”. Concejal en el ayuntamiento de Huarte (2011-2015), hasta que se subió en el Peugeot de los 4 en las primarias del 2017; custodiaba los sobres. Pasó en 2018 a chófer personal y escolta de José Luis Ábalos (Valencia 1959). Ya Ministro de Transportes y Fomento, sería su asesor, consejero de Renfe Mercancías y en Puertos del Estado. En enero 2020 recibieron a Delcy en Barajas, contra la orden UE, Ábalos, Koldo y Aldama. Prólogo de la ‘noche del Covid19’, donde Koldo desplegó su sabiduría, con ‘cariño Armengol’ y ‘Víctor Ángel’, en la trama de las mascarillas. Con los segundos cargos con carnet del PSOE, jefes de gabinete, usó la técnica de la ‘tribu de confianza’. Detecta la UCO a Marc Pons con Armengol y luego con Teresa Ribera en Transición Ecológica, en el caso Villafuel. Juan Ignacio Díaz Bidart con Reyes Maroto en Industria. Carlos Moreno en Hacienda de María Jesús Montero. Ricardo Mar en Transportes con José Luis Ábalos. Sobrevuela la financiación ilegal del partido y de sus cargos internacionales, desde Venezuela Z1 y Z2 . En la noche mis héroes Begoña y Koldo.