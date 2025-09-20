De acusador a acusado

El rey Felipe VI recibe en audiencia al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que le entrega la Memoria anual de la Fiscalía de 2024, este miércoles en Madrid.-EFE/ Fernando Villar / FERNANDO VILLAR / EFE

Se espera que los representantes del pueblo hagan cuanto puedan para mejorarnos la vida; por ejemplo, para que dispongamos de más y mejores coberturas sanitarias, las necesidades de vivienda sean cubiertas y que la ayuda a la dependencia llegue antes que la muerte.

Entonces, de un presidente del Gobierno, como lo es Pedro Sánchez, cabe esperar altas misiones, como una de las piezas de anclaje imprescindibles para la salud y durabilidad de nuestro Estado Democrático y de Derecho. Una de ellas es proponer al fiscal general del Estado; que después nombra Felipe VI sin rechistar.

Pedro eligió a Álvaro García Ortiz. Ya estaba designado nuestro más alto cruzado público, comisionado y promotor de defender nuestros derechos fundamentales; el mismo que velaría por asegurarnos el cumplimiento estricto de la legalidad. Encargado de la persecución del delito, encarnaría como el primero el ejercicio de la acusación contra el presunto delincuente. No cabía esperar excepciones a este mandato constitucional… Nos equivocamos.

Isabel Díaz Ayuso empezaba a molestar mucho. Presidenta de la Comunidad de Madrid, iba ganando terreno, mediático y dialéctico, al mismísimo Pedro. Éste, siempre gustoso de chisme y henchido de sí mismo, crecía en cabreo a la misma velocidad que el gusto de Isabel por la fruta y por las meriendas en Asamblea de buen chorizo de León.

Pero Pedro tenía un plan y Álvaro era el medio para lograr su fin. Y sabía que, entre plegarse a sus deseos y cumplir con obligaciones de fiscal general del Estado, García Ortiz, mandaría nuestra Constitución a tomar viento. Especialmente su artículo 18, el dedicado (entre otros) al derecho fundamental a la intimidad personal. Así, reveló que el novio de Ayuso hizo un trato con Hacienda para devolver unos cuantos miles aprovechados a base de mascarillas durante la pandemia.

Álvaro pudo elegir entre ser honesto con la Institución y el alto honor que supone representarla y satisfacer las ansias de carnaza ilegal de quien lo nombró. Eligió lo segundo. Se corrompió como él. El juez Ángel Hurtado le pidió una fianza, finalmente rebajada a 75.000 euros; y se espera que tome asiento en el banquillo de los acusados… para mucha vergüenza propia y de los propios; y total descrédito de este dañado, maltratado, esquilmado y robado país, llamado España.

Pedro le pide resistencia, al más puro estilo Camilo José Cela: «¡Coño, Álvaro, aguanta; joder!». Sin ninguna independencia, el Fiscal General de Estado convierte en su cómplice al Gobierno que lo respalda sin fisuras. Se atisba, sin problemas, que los fiscales habrán de doblegarse ante el criterio que venga impuesto por sus superiores si pretenden ascensos; de entrar en vigor la reforma del ministerio fiscal que promueve el triministro Bolaños. ¿Principio de jerarquía o sumisión?

Se ha puesto sobre la mesa, como medida para agilizar la Justicia, que la instrucción de las causas las lleve el ministerio fiscal (procedimiento del menor al margen). Con la imparcialidad comprometida, vistos los hechos, que sigan instruyendo, en su soledad, jueces y magistrados.