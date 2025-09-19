Vuelven las oscuras golondrinas

La España de ahora es puro surrealismo. Del postureo electoral hemos pasado al contorsionismo. Los guionistas de los partidos, autores intelectuales de los argumentarios, andan desesperados buscando temas para llamar la atención de sus votantes y ganar audiencia. Y en esa carrera de pollos sin cabeza es difícil encontrar coherencia.

Vox representa en nuestro país a la nueva derecha patriótica que crece por casi toda Europa. La que denuncia la invasión de hordas de migrantes musulmanes que pretenden la islamización de nuestros países de tradición católica. Pero resulta que esa cultura islámica defiende el papel preponderante del hombre, reduce a la mujer a un papel subordinado y a un valor inferior al de un camello, permite la poligamia y que un tipo pueda tener todas las esposas que quiera. E incluso sacraliza la pederastría permitiendo matrimonios entre un hombre de cincuenta años y una niña de diez.

Sin embargo, para los partidos de la izquierda, Vox es la representación genuina del machismo más feroz. Por razones humanitarias son defensores de la migración musulmana, exigiendo que se respete su cultura y sus valores porque no necesariamente tienen que cambiarlos por los nuestros. Porque eso sería etnocentrismo. Y ello a pesar de que la izquierda es defensora de los derechos de igualdad y del feminismo. ¿Cómo cuadra todo en el primer y en el segundo caso?

En este clima extremo, que huele a elecciones como una pescadería, el partido de Abascal llevó a la asamblea de Madrid una proposición no de ley para que Isabel Díaz Ayuso prohibiera el velo islámico en los colegios. En los mismos donde la líder del PP prohibió colocar la bandera de Palestina porque no va a permitir "que se adoctrine a los niños y niñas" que deben tener una educación libre de influencias tóxicas.

Ayuso, sin embargo, les metió un revolcón y estableció, de acuerdo a los principios liberales, que en esta democracia cada uno se viste como quiera. Y que los gobernantes no son nadie para prohibirle a la gente que lleve un pañuelo en la cabeza. Otra cosa es la utilización del burka o el niqab, que son vestimentas que ocultan el rostro, provocando problemas de seguridad. La propuesta de Vox, clarísimamente populista, fue derrotada y la oposición socialista y de Más Madrid acabó votando con Ayuso, lo que no impidió –porque lo dice el argumentario– que siguieran acusándola de ser cómplice y colaboradora con la ultraderecha.

Todo este revoltijo de acciones de propaganda y demagogia tiene a mucha gente desconcertada. Porque ya no sabe a quién creer, lo que suele conducir, a la larga, a descreerse de todo el mundo. Pese a que el cautivo de La Moncloa asegura que no habrá adelanto de elecciones y que gobernará hasta final de legislatura, en 2027, todo lo que se hace y lo que se dice huele a elecciones pasado mañana. Los partidos están empeñados en polarizar a la sociedad para ganar adeptos. Y las promesas electorales –nuevas y milagrosas viviendas, menos horario de trabajo, más y más ayudas– vuelan como golondrinas que quieren colgar otra vez sus nidos de nuestros balcones. Y además, ¿cuándo ha cumplido Sánchez con su palabra?