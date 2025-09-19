Torres el normalizador

Ángel Víctor Torres se pasa por lo de Alsina y no creo que haya decepcionado a nadie, porque nadie, incluyendo probablemente al propio Alsina, esperaba una gran cosa. Desde siempre, pero en particular desde que es ministro y se corta el pelo en La Moncloa, Torres ha sido un cumplido suboficial de Sánchez, una antena que repite día a día el argumentario gubernamental. Es más, en el último año y medio Torres ha hecho un esfuerzo perfectamente comprobable intentando meterse en el pelotón de cabeza de los ministros más genuflexos del Ejecutivo.

Por eso cuando responde a Alsina que Rodríguez Zapatero se reúne con Carles Puigdemont para que Junts termine apoyando el fantasmal proyecto de presupuestos generales del Estado no le tiembla un pelo. Porque se trata de normalizar lo que en ningún contexto democrático e institucional sería normalizable. Rodríguez Zapatero no es miembro del Gobierno, no forma parte de la dirección del PSOE, no tiene ninguna puñetera representación para estar negociando los presupuestos generales del Estado con absolutamente nadie. Y en segundo lugar, pero muy principalmente, es vergonzoso, sigue siendo vergonzoso, que el Gobierno español siga mandando a la mansión de Waterloo a delegados para dialogar con un individuo que no puede pisar suelo español porque sería detenido y puesto de inmediato a disposición judicial.

Pero ahí está Torres, con su sonrisa clueca, normalizando todo lo que se tiene que normalizar y contando por enésima vez que su abuelo y su padre fueron opositores del franquismo y que lo sufrieron en sus carnes. Venga, cuéntelo otra vez, como si fuera un mérito para ser designado ministro, como si muchísimos miles de ciudadanos españoles no pudiéramos contar historias similares o aun más aterradoras si caben. Esa es otra de las normalizaciones del sanchismo que practica Torres como quien masca chicle.

El PSOE, desde mayo de 1879, representa el más cumplido anhelo de la justicia, la igualdad y la libertad de los españoles sin ningún matiz. El PSOE siempre ha estado en el lado correcto de la Historia. El PSOE es sinónimo de democracia. Las izquierdas no tuvieron absolutamente ninguna responsabilidad en el laberinto de crisis de la II República y respetaron con rigor el cumplimiento de la legalidad durante la Guerra Civil. Esta desvergonzada patochada es la que se dedica a consolidar – de normalizar – como relato político e ideológico Torres al frente de su ministerio. Imagino que si leyese Fuego cruzado, de Fernández del Rey y Manuel Álvarez Tardío, le estallaría la cabeza.

Las barrabasadas de las izquierdas y el desprecio militante y explícito de anarquistas, comunistas y una parte sustancial del propio PSOE (el de obediencia largocaballerista, pero no solo) hacia la democracia parlamentaria no figura, por supuesto, en el bonito programa del Ministerio de Memoria Democrática.

Todo es normalización. Hace unos minutos encontré un tuit de Torres donde atribuía a su Gobierno todos los datos positivos que engalanan hoy la economía de la isla de La Palma. El ministro asegura que se han movilizado desde Madrid 1.100 millones de euros desde la erupción volcánica de 2021. Es para reír un rato. No hay un solo dato que no sea hilarante. Para empezar han pasado cuatro años. Por ejemplo, Torres dice que hay 3.000 habitantes más. ¿Desde cuándo? O que la economía de la isla (PIB) crece un 5% anual, sin referirse a la caída del crecimiento de 2022 y 2023. «La recuperación económica de La Palma es un hecho».

La situación económica palmera es, más o menos, la de principios de 2021: una isla económicamente subsidiada, demográficamente envejecida y con un impulso empresarial y laboral estructuralmente débil. Pero esto también hay que normalizarlo.

Al final Torres escapó tranquilamente del programa de Alsina, quien no quiso hacer sangre. La crítica, para resultar constructiva y práctica, debe concernir a quien se critica. Y no es el caso. Para el PSOE la crítica o es el impertinente vuelo de un mosquito o es una conspiración fascista, sin término medio.