El paradigma perdido de la identidad nacionalista

El sociólogo francés Alain Touraine, reconocido por sus aportes a la sociología de acción, los movimientos sociales y la conceptualización de la sociedad postindustrial, de manera decidida manifiesta: "no podemos comprender el mundo solamente en términos sociales sino que por encima de ellos predominan los culturales".

Y en determinados escenarios de la historia más allá del prólogo nos encontramos ante "el paradigma cultural, el paradigma nacionalista", dado que compartir una cultura es la base ideológica del nacionalismo, pasando de una sociedad de lugares a una sociedad de flujos, con movilidad, inmigración, encuentros y choques de culturas.

Nos habían dicho que lo fundamental era la lucha de clases, considerándola como categoría imprescindible y con ello se tergiversaba la visión del mundo que se tenía con pronunciamientos que ni nos iban ni venían, con guerras que no declarábamos, hasta invasiones que no deseábamos. Siempre forzados a ir contracorriente.

Y en el caso concreto del nacionalismo canario, Canarias no consta, ni se le tiene en cuenta en decisiones que nos afectan en conversaciones de alta trascendencia, por ejemplo, con Marruecos en resoluciones políticas tomadas por el presidente Sánchez sin debate previo sino desde una posición autárquica. O lo tomas o lo dejas.

Y no digamos la escandalosa tomadura de pelo sobre el traslado de los inmigrantes al resto de territorios peninsulares que se dice, todo a su tiempo se arreglará con una comisión que organizará la salida de unos 3.000 de los más de 5.000 que ha tutelado Canarias en los últimos años.

Pero, eso sí, Canarias sin dejar el patio de butacas ante un escenario confuso donde seguiremos siendo testigos de una historia que no hemos escrito. Y además, mal contada.

Pero a pesar de los contratiempos de su historia, y las tomaduras de pelo que han traspasado los Faros de Orchilla y el de la Entallada, el canario no ha cesado, aunque con cierta timidez, de encontrarse para construir una "entidad cultural", saber de sí mismo, recrearse desde un territorio donde se le considere, de una vez, "sujeto histórico".

Nos han sometido al viejo paradigma de la lucha de clases haciéndonos ver que el enemigo lo teníamos aquí, al lado, al vecino, a una isla enfrentada con otra, esgrimiendo diferencias: que si nacionalistas progresistas de izquierda, otros que si nacionalistas de centro o nacionalistas liberales de derechas. Pero hace cierto tiempo que ese paradigma ha empalidecido primando el espacio cultural.

En el nacionalismo progresar es tener una meta compartida, el buscarnos para desarrollarnos dejando atrás rancios conceptos, alejándonos de todo aquello que nos ha desdibujado como individuos y como pueblo. Cuando se logre será el momento de encontrar el paradigma perdido de la identidad nacionalista canaria.

Sin echar en el olvido que la identidad, de la misma manera que se construye, se destruye; ya que es más fácil tumbar lo que ha estado palpitante durante siglos que mantenerlo ante las acechanzas que no cesan.