Víctimas que sí importan

A un tertuliano fanáticamente sanchista que acusa a Núñez Feijóo de pactar con los radicales de Vox le contestan, en un debate, que mucho peor es que Pedro Sánchez haya pactado con Bildu, heredera de ETA y sus muertos. Entonces replica, con cara de hastío, «¿me van a salir otra vez con los muertos de ETA?».

Lo entiendo. Lo han dicho ya cien mil veces. Que si Sánchez es un trolero. Que si dijo que no iba a pactar con Bildu y al final hasta el fondo. Que si los asesinados de los etarras en democracia. Un coñazo ¿no? Claro que sí. A unos solo les gusta hablar de los muertos de la Guerra Civil y a los otros de los de ETA. Muertos viejos o muertos nuevos. Cada bando elige a los que que usa y a los que olvida, en función de su valor mercantil electoral.

Un efecto indeseable del fanatismo es la ceguera. Quienes veneran a Sánchez, por ideología o por nómina, están dispuestos a jurar que los pedos del presidente huelen a Chanel 5. Es lo mismo que sucede con los fanáticos de Núñez Feijóo. O de Abascal. O de eternamente Yolanda, que también tiene intestinos. No existe ningún tema en el que sea posible debatir con moderación, con sentido común y con espíritu de entendimiento. Porque al final, como cantaba La Mala, todo es un puro teatro electoral.

La política exterior española, inicialmente, era pactada por los grandes partidos para que no hubiera bandazos de una legislatura a la otra. Pero llegó Aznar, que ya había jugado sucio contra Felipe González con el GAL, y se alineó con George Bush y Tony Blair en la invasión de Irak para destruir aquellas fantasmales «armas de destrucción masiva». Luego llegó Zapatero, que se negó a levantarse en un desfile al paso de la bandera de EEUU, y ordenó la retirada de los pocos soldados españoles que, acabado el jaleo, estaban aún en Irak. ¿Tú con Bush? Pues yo a joderlo.

Lo de Sánchez, por lo tanto, no es nuevo. Lo que pasa es que comparados con él, sus antecesores y sus salidas del tiesto parecen una coña marinera. Que le interesa, por por el móvil que sea –iPhone o Samsung– llevarse bien con Marruecos… Pues nada, coge a los compañeros del Frente Polisario y les da una patada en la chilaba en menos de lo que canta una avutarda (que por si no lo saben es el único pájaro que no canta, pero como es el primero que se me ocurrió, ahí lo dejo). Que luego los judíos, casualmente fabricantes del programita Pegasus ese con el que dicen que Marruecos le hackeó el móvil, se meten a bombardear Gaza, porque los terroristas de Hamás les tocaron lo que no tenían que tocar, y se les va la mano y causan una masacre… Pues sale Sánchez desagallado llamándoles genocidas y lanzando un demoledor ataque consistente en: cargarse la vuelta ciclista a España porque hay un equipo judío pedaleando; dejar de ir a Eurovisión si va Israel y prohibir que en la Moncloa se sirvan pretzels de desayuno. ¡Jódete, Netanyahu! El tipo estará completamente acongojado.

Los fiambres de Ucrania ya salen poco en los telediarios. De los de centenares de miles de víctimas en Sudán o Níger nunca hemos hablado. Pero el matadero de Gaza monopoliza toda la programación Sanchista. Moncloa terminará izando la bandera palestina.