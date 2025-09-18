Vengan pabellones

Cuando llegó la espantosa crisis de 2008 se popularizó rápidamente una expresión, «obras faraónicas», que era una suerte de exorcismo de los proyectos constructivos de intención vagamente colosalista y un coste entre caro y estratosférico. Como en anteriores crisis y agonías se descubrió de nuevo que small is beautiful además de denunciarse fugazmente el dineral público empleado y supuestas coimas cobradas y el etcétera que el lector conocerá. Hoy nadie sabe con certeza a cuanto ascendió el coste final del Auditorio Adán Martín después de los sucesivos incrementos en el presupuesto de la obra de Santiago Calatrava. Se supone que el Gran Canaria Arena costó unos 67 millones de euros, pero circulan informaciones o chismes –cuesta distinguirlos a veces– que hablan de cerca de 75 millones en el momento de la inauguración, Mariano Rajoy incluido. Todo ese ansioso espíritu morigerado se disolvió, por supuesto, en cuanto mejoraron las cosas. Mejorado, por supuesto, es un decir. Digamos que se estabilizaron pero para entrar en un nuevo modelo económico: mayor concentración de capital, empobrecimiento de las clases medias, atasco del proyecto europeo y muchos más.

Ahora vuelve la pasión despendolada por los estadios y los centros deportivos. El ayuntamiento de La Laguna quiere un pabellón deportivo muy grande. El doble de la Hamburguesa, dice el alcalde, con capacidad de 10.000 espectadores. Por supuesto no se ha movido todavía ni un ladrillo, pero el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, ha encontrado una nueva aplicación al adjetivo histórico. Siempre puede ser discutible que un político caracterice como histórico un acontecimiento o un proyecto. Pero para el joven Gutiérrez un pabellón deportivo que todavía no existe es ya histórico. De hecho, en la presentación del pabellón imaginario se reconoció que no existía proyecto técnico – ni ningún otro – y que las obras no podrían empezar hasta dentro de un par de años – es decir, en el próximo mandato. Gutiérrez y los suyos deben estar algo nerviosos por la evolución de las encuestas electorales. Los socialistas son invisibles en los barrios laguneros y después de seis años en la Alcaldía se han mostrado incapaces de articular un proyecto de ciudad. Ahora Gutiérrez se sacó un centro deportivo del despellejado zurrón de sus ocurrencias y lo agita como un sonajero delante de las cámaras. Es bastante lamentable.

Carlos Tarifa ha saltado según su costumbre y ha recordado el proyecto del Tenerife Arena promovido por el Cabildo de Tenerife –del que uno desconoce si existe proyecto, sospecho que tampoco –y más aún, ha propuesto que se construya en Los Alisios, y no en los terrenos de la Refinería cedidos por Cepsa a Santa Cruz. Cruce de comunicados. Y más allá de oportunismos y localismos es imposible no asombrarse que en 2025, con la que está cayendo y l que caerá, exista semejante nivel de incomunicación entre las administraciones publicas en un asunto como un pabellón deportivo. Porque no existe en el imaginario de nuestra élite política nuevos espacios públicos que no sean edificios consagrados a las actividades deportivas y a los conciertos. La planificación concertada, la arquitectura de calidad, el aumento de zonas verdes y peatonalizadas, la articulación de una oferta diferente – museos, espacios con servicio para trabajos y proyectos en red, pequeños teatros, espacios gratuitos o semigratuitos de coworking, guarderías, oficinas públicas descentralizadas – no tienen espacio en el debate público, como no lo tiene en general la estrategia urbanística y convivencial de nuestras ciudades y pueblos. Me imagino que no disfrutan de tan buena venta. Un estadio, como producto electoral, es mucho más vendibles.

Lo más grave es, quizás, que el mutismo de fondo de las administraciones locales con la vivienda pública. Alguna vez sería siquiera tranquilizador que asumieran su papel en la gestión de una demanda ciudadana extraordinariamente grave y urgente. Comprometiéndose mutuamente. Precisando plazos concretos. Exigiendo todo lo que debe exigirse al Gobierno canario y al Gobierno español.