Sin duda recordarán ustedes la gran reunión de todas las familias mafiosas de Nueva York que convoca don Vito Corleone después de la sangrienta guerra de guerrillas abierta con el asesinato de su hijo mayor, Santino. Alrededor de una gran mesa de roble toman asiento los jefes de todos los grupos criminales. Mario Puzzo los va describiendo maravillosamente uno a uno, con la misma destreza y gracia que demuestra en toda la novela (El Padrino es un ejemplo admirable de literatura popular magníficamente escrita). Corleone, todavía débil, todavía no totalmente recuperado de las heridas del atentado que casi acaba con su vida, es quien toma la palabra. Quiere y ofrece reconciliación. Quiere y ofrece el final de las hostilidades. Es obvia su buena voluntad; posteriormente, incluso, se muestra dispuesto a que otras familias disfruten de la protección de sus contactos políticos (pagando, claro, porque como dice uno de los mafiosos, «después de todo, no somos comunistas»). La única condición que pone Corleone, y es una condición no negociable, es que se respete escrupulosamente la vida de su hijo Michael. «Si a mi hijo le cayera encima un rayo», explica didascálicamente, «haría responsables a todos los que están sentados a esta mesa». Pero si se respeta esa única condición respetaría la paz y se fundaría una época de diálogo y colaboración. Finalmente Corleone se abraza con Tataglia, su archienemigo, y todos los demás jefes mafiosos aplauden, emocionados y satisfechos.

La lectura de la liberación urbanística de El Mojón, en el término municipal de Arona, una zona de cerca de un millón de metros cuadrados, de los cuales el ayuntamiento asumirá unos 333.000 gracias al convenio ahora recepcionado por el consistorio, se empeñaba en arrastrarme a la gran escena de El Padrino. Sinceramente: yo no daría un céntimo por la correcta ejecución de los aprovechamientos públicos que recoge el acuerdo. Quien llamó a ese millón de metros cuadrados El Mojón fue un visionario. Casi toda la feroz y arrebatiñada corrupción política que ha caracterizado la vida pública en el municipio de Arona en los últimos treinta años ha partido de El Mojón: un infecto río de latrocinio donde se han bañado y han chapoteado alcaldes, concejales, partidos políticos, empresarios, comerciantes. Descreo que la sonriente recepción del plan parcial signifique un cambio sustancial. Por lo demás el ayuntamiento de Arona – una administración poco fiable en estos y otros asuntos – no está capacitada técnicamente para asumir este desafío de ordenación urbanística que tendrá un impacto estructural no solo en su ámbito municipal, sino en todo el sur tinerfeño, y muy especialmente, en lo que se refiere a la movilidad. No sé como pueden diseñar operativamente una ciudad aquellos que no saben convertir en soportable la que ya gobiernan o desgobiernan, según el día o la noche, según haya pacto o moción de censura, mayorías absolutas con pútridos asesores hechiceros o gobiernos-guagua donde cabe todo el mundo y un poquito más. Si yo fuera aronero creo que preferiría de el planeamiento aprobado y recepcionado hoy lo gestionara las Naciones Unidas antes que el ayuntamiento actual o el que venga después de las elecciones de 2027. Las Naciones Unidas, la Asociación Internacional de Juegos de Petanca o la Federación Mundial de Filatelia, da un poco lo mismo.

Por supuesto que me gustaría saber cuál ha sido la única condición innegociable admitida por (casi todos) para que reine la paz y resuenen los aplausos. Pero el Sur, caro amico. El Sur tienen sus propias normas, que no coinciden siempre con las leyes ni los reglamentos, que no abandonan las sombras, que solo muy de tarde en tarde reciben un delgado rayo de sol; entonces las cucarachas corretean, algunas por error acaban en los juzgados, y enseguida silencio y oscuridad. Los buenos son como los malos, los malos como los buenos, los jueces y los criminales son estupendos vecinos, la poli está en todas partes y en ninguna. En el Sur –digámoslo así – la vida es más intensa, más agreste, più pericolosa, más obscena. A pesar de todo, me gustaría saberlo, o al menos actuar como si no lo supiera, pero se los confieso: no quiero cenar pescado esta noche, como le tocó al pobre de Luca Brasi.