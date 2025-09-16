Ni sionismo ni antisemitismo

¿Hace falta recuperar un punto y medio en las encuestas? ¿Qué podría darnos punto y medio y evaporar la imagen de corruptos miserables y procesos judiciales pestilentes y una agonía que se prolonga sin presupuestos generales? Es muy fácil. Se trata de convertirse en el crítico más feroz e indesmayable de Israel y del asesinato a gran escala que se está cometiendo en Gaza. Y lo hace.

A ver si creen ustedes que Pedro Sánchez tiene problemas para enlodarse en cualquier pantano de hipocresía y oportunismo delirante. ¿La política exterior del país? Que le den. Así llegamos a un presidente del Gobierno, en la mañana del domingo, jaleando a los que habían perturbado – a veces hostigando a ciclistas y colaboradores – la Vuelta Ciclista a España. Apreteu, como dijo Quim Torra. Si al Gobierno sanchista le molestaba tanto la presencia del equipo patrocinado por Sylvan Adams podría haber presionado para evitarlo, porque el principal financiador de la competición es la empresa estatal Paradores de España. Por cierto, y aunque sea un detalle insignificante para el exaltado rojerío, siempre a punto de estallar de autosatisfacción moral, de los ocho ciclistas del equipo judío solo un tiene nacionalidad israelí.

Sánchez se envuelve en la bandera palestina porque no va a responder preguntas como por qué mantiene relaciones diplomáticas plenas con lo que bautiza como un Estado genocida o las razones de su amnesia sobre Hamás y su actividad terrorista, los rehenes de la matanza de octubre de 2023 que todavía continúan secuestrados y su negativa en redondo a solicitar un alto el fuego en los organismos internacionales. ¿Cómo es que los laboristas israelíes siguen formando parte de la Internacional socialista? ¿Y los acuerdos científicos y tecnológicos con el Tel Aviv y entre universidades de España e Israel? ¿Vamos terminar cancelando a los Hermanos Marx?

Al Gobierno israelí le importa un rábano los disturbios de la Vuelta Ciclista España. Es políticamente insignificante. Las concentraciones frente a embajadas y consulados y la negativa a consumir ciertos productos israelitas le fastidian infinitamente más, así como la presión diplomática y comercial. Esta furia antiisraelita, apoyada e incluso promocionado por Sánchez y su gobierno por razones mezquinas de marketing electoral, es tan torpe y peligrosa como la negativa de distinguir entre Palentina y Hamás.

El Gobierno de Israel no es todo Israel. Existen facciones de la antigua izquierda laborista y de otros partidos menores que se oponen a esta carnecería interminable. Todavía se puede leer y escuchar a periodistas y medios de comunicación judíos empeñadas en contarla, a pesar del desfallecimiento de la democracia israelí, a pesar de su fracaso como proyecto político plural e integrador. Si decidimos que Israel es un Estado genocida, si en la crítica y el rechazo a los horrores de Gaza renunciamos a los contextos, a la crónica histórica, a los matices y responsabilidades, no vamos a contribuir a una solución negociada, a un estatuto de paz y al regreso de las negociaciones.

Si nos dejamos paralizar por la indignación caeremos en el abismo de anhelar la liquidación de Israel, de disolver el Estado de Israel por los siglos de los siglos, de abrir un nuevo capítulo del antisemitismo. Benjamín Netanyahu debe ser juzgado y condenado por crímenes contra la humanidad. Pero no podemos ni debemos condenar a los diez millones de judíos que viven en Israel. No podemos ni debemos responder al degenerado sionismo de Netanyahu y sus generales con un antisemitismo progre alentado por un Gobierno ansioso de una épica que sirva de humo de tramoya para sus desafueros.

Porque esta guerra no la ganará nadie. Es una monstruosidad enterna, una noche de sangre y terror que se engulle y se escupe a sí misma durante siglos. La matanza diaria que cada amanecer emprende el Gobierno de Israel sobre Gaza conspira contra la misma continuidad del Estado judío y sus principios fundacionales. Denunciar lo que ocurre en Gaza es necesario, pero es imprescindible no hacerlo desde la rabia sectaria, desde el odio militante de un lado u otro. El objetivo debería ser acabar con la matanza, no sumarse a ella, sin usurpar el papel de víctimas ni el de verdugos.