Anomalías democráticas

Decenas de personas durante una concentración contra la participación de Israel en la Vuelta Ciclista de España, en el Alto da Groba, a 9 de septiembre de 2025, en Baiona, Pontevedra, Galicia (España). / Adrián Irago - Europa Press

En este país están sucediendo cosas muy extrañas. Como que un presidente del Gobierno se felicite de que unos manifestantes hayan impedido la celebración de un acto deportivo causando lesiones a una veintena de policías nacionales. Aunque hayan estado movidos por las mejores razones –la condena del matadero de Gaza– es insólito que las mismas instituciones que deberían haber impedido la celebración de la vuelta ciclista a España; las mismas que otorgaron los permisos y enviaron a la Guardia Civil para velar por el desarrollo de la prueba en las carreteras, celebren el boicot a los corredores.

Una democracia no se gobierna en las calles, sino en las urnas. Los manifestantes tienen derecho a expresar sus opiniones, porque les asiste la Constitución, pero no están legitimados para impedir, con acciones violentas, el ejercicio de los derechos de otros. Es lo mismo que pasó cuando el líder de Podemos, Pablo Iglesias, alentó y defendió los escraches a políticos conservadores, que luego le tocó padecer a él y a su familia de forma extrema e intolerable. Lo mismo que ocurrió cuando aquella nueva izquierda llamó a rodear el Congreso de los Diputados para impedir o distorsionar el desempeño de los representantes de la soberanía popular española; la misma medida que Trump alentó irresponsablemente con la toma del Congreso norteamericano. Y lo mismo que sucedió cuando los independentistas catalanes zarandearon, agredieron y acosaron a los diputados del Parlamento catalán.

Las ideologías populistas, hacia las que nos deslizamos por un tobogán lubricado con la más irresponsable de las salivas, establecen que todo es legítimo si se corresponde con lo que ellas piensan. No es verdad. Las sociedades se sostienen sobre un orden precario sustentado en normas que garantizan la convivencia. A la gente que defiende ardorosamente la vida –que es un derecho humano básico– no se les puede tolerar que acosen y agredan a las mujeres que acuden a un centro de interrupción del embarazo. Tienen todo el derecho del mundo a protestar, pero ninguno que les permita coaccionar de cualquier manera la libertad de los demás. Y eso es así con independencia de si el grupo o la causa corresponde con un supuesto pensamiento mayoritario de la sociedad o una «buena causa». Las mayorías se expresan con el voto y con los legisladores, que cambian las leyes para establecer esa voluntad social.

La profunda anomalía es la disociación que se ha implantado entre responsabilidad y oportunismo. Lo estamos viendo en las abundantes declaraciones de miembros del poder Ejecutivo, ministros y presidente del Gobierno, que arremeten contra los miembros del poder Judicial que están enjuiciando a familiares de Pedro Sánchez o al Fiscal General del Estado. Lo que se intenta crear es un clima de presión mediática y social que socave los contrapesos de la democracia. No es una revolución, es una involución maquiavélica, en la que un fin justifica cualquier medio. Una quiebra de los principios sobre los que sostiene la democracia, practicada por quienes primero deberían defenderla.

Si los que mandan han perdido la vergüenza, no es extraño que los que obedecen hayan perdido el respeto.