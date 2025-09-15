Las estrellas muestran una gran diversidad de tamaños: desde las pequeñas enanas rojas, pasando por estrellas como el Sol (estrella amarilla en la imagen) o gigantes azules de más de ocho masas solares, hasta llegar a colosos como R136a1 en la Gran Nube de Magallanes, con unas 200 veces la masa solar, y que es la estrella más masiva conocida (solo una pequeña porción en azul añil aparece al fondo de esta imagen). / ESO/M. Kornmesser. CC BY 4.0

En ocasiones veo monstruos. Tranquilos, no les voy a aburrir con una versión astronómica de El sexto sentido. En realidad, he usado esta frase como clickbait para transmitir la impresión que generan los últimos hallazgos del telescopio espacial James Webb. Y es que, al observar las galaxias más antiguas con este telescopio, algunos astrónomos creen estar detectando huellas de estrellas gigantescas, tan masivas que desafían lo que conocemos. Pero, como en toda historia de apariciones, queda la duda: ¿estamos viendo señales de auténticos monstruos cósmicos… o es una simple ilusión?

Bueno, les cuento un poco de qué va el tema. Resulta que el telescopio espacial James Webb (JWST) ha permitido observar galaxias formadas cuando el universo tenía apenas unos cientos de millones de años, menos del 10% de su edad actual. Gracias a la espectroscopía, se han detectado en ellas cantidades inesperadamente altas de nitrógeno. Esto resulta desconcertante porque, en estas galaxias, los elementos se generan principalmente en estrellas masivas (la mayoría de unas decenas de masas solares) que han tenido tiempo de enriquecer el medio interestelar con su producción química. En cambio, estas no producen nitrógeno en proporciones suficientes para explicar las observaciones.

El exceso detectado requeriría la contribución de estrellas menos masivas, parecidas al Sol o un poco más grandes, mucho más abundantes y productoras de nitrógeno adicional. Sin embargo, en galaxias tan jóvenes estas estrellas aún no han llegado al final de su vida, pues necesitan miles de millones de años para hacerlo. Entonces, ¿cómo es posible que el nitrógeno ya estuviera presente en cantidades tan notables en épocas tan tempranas? Una respuesta sugerente es la existencia de estrellas descomunalmente masivas, de varios cientos y hasta mil veces la masa del Sol. Estas hipotéticas ‘estrellas monstruo’ habrían vivido vidas muy breves e intensas, fabricando y liberando nitrógeno rápidamente y en cantidades extraordinarias antes de desaparecer en explosiones titánicas, arrojando al medio interestelar los elementos producidos en su interior. La imagen es tentadora: gigantes estelares iluminando las primeras galaxias y sembrando de elementos pesados el universo.

Pero, como suele ocurrir en ciencia, la historia no es tan sencilla. El JWST observa en el infrarrojo, porque la luz de esas galaxias lejanas nos llega ‘estirada’ por la expansión del universo (un fenómeno conocido como corrimiento al rojo). La cuestión es que esa luz corresponde a líneas espectrales que en el universo cercano se estudian en el rango visible, y los métodos que usamos para calcular abundancias químicas fueron desarrollados justamente para nebulosas próximas, cuyas condiciones conocemos mucho mejor. En cambio, en las galaxias distantes la situación es mucho más incierta por varias razones. En primer lugar, no siempre podemos medir todas las líneas necesarias: las galaxias están muy lejos y no nos llega luz suficiente, incluso usando telescopios tan potentes como el JWST.

Además, los cálculos de abundancias químicas dependen de supuestos sobre la temperatura y densidad del gas, cuya estructura desconocemos por completo. Como bien ilustró un compañero en un artículo muy reciente en esta misma sección: si estamos lejos de Taganana, vemos sus luces como un manchón y no podemos distinguir sus detalles hasta acercarnos lo suficiente para diferenciar las farolas de las luces de las casas. Pues lo mismo ocurre con galaxias lejanas.

En resumen: los resultados que se obtienen en ciencia muchas veces son fascinantes, pero a veces también son frágiles. Quizás las estrellas monstruo existieron y jugaron un papel fundamental en el enriquecimiento químico del universo temprano. Pero también es posible que estemos interpretando mal las señales: que lo que hoy parece una sobreabundancia de nitrógeno no sea más que un efecto de nuestras herramientas imperfectas. Por eso en el grupo del IAC trabajamos en técnicas de análisis que nos permitan saber si existen inhomogeneidades en la densidad y/o temperatura del gas de las galaxias y su efecto en las abundancias calculadas.

Hay una frase de Nietzsche muy ilustrativa: «El que lucha con monstruos debe tener cuidado de no convertirse él mismo en monstruo». En ciencia, luchar contra los ‘monstruos’ de la interpretación nos recuerda que no debemos apresurarnos a dar por cierta una explicación solo por qué resulta emocionante. Hablar de «monstruos» nos sirve de metáfora y nos invita a imaginar universos con estrellas imposibles, a explorar escenarios audaces y a diseñar nuevas observaciones para ponerlos a prueba. Al final, la belleza de la ciencia está precisamente ahí: en atrevernos a imaginar lo monstruoso, pero también en saber dudar de su existencia.

Quizás las estrellas monstruo existieron. O quizás solo son un espejismo, fruto de los límites actuales de nuestro conocimiento. Lo que es seguro es que, gracias al JWST, estamos escribiendo un nuevo capítulo de la historia cósmica… y aún no sabemos si los monstruos se quedarán en el cuento o en la realidad.

Biografía Jorge García Rojas es un astrofísico lagunero. Tras estudiar Ciencias Físicas, especialidad de Astrofísica, en la Universidad de La Laguna, estuvo unos años dando clases en centros de secundaria de Tenerife y Lanzarote, hasta que decidió retomar su primer amor y obtuvo el título de Doctor en Astrofísica por la Universidad de La Laguna. Después pasó unos años en México y regresó a Canarias como astrónomo de soporte de los Observatorios del Teide y del Roque de los Muchachos. Actualmente es investigador postdoctoral en la línea de Estrellas y Medio Interestelar en el Instituto de Astrofísica de Canarias.

***Sección coordinada por Adriana de Lorenzo-Cáceres Rodríguez