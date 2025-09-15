Contra la mediocridad

Un aula de uno de los colegios de Santa Cruz. / t

Cada septiembre tiene un aire distinto. El rumor de los pasillos vuelve a poblarse de pasos jóvenes y de expectativas. Empieza un curso como quien abre un libro en blanco: con la esperanza de que las páginas se llenen de historias dignas de ser contadas. En esa tarea, los estudiantes sueñan y los profesores siembran. Y quienes se preparan para enseñar saben que su misión no es menor: mostrar que cada vida está entretejida con la memoria de un pueblo y con la responsabilidad de un futuro.

José Ingenieros, sociólogo argentino, lo dijo con fuerza en El hombre mediocre: la peor desgracia no es carecer de talento, sino renunciar a la grandeza posible. La mediocridad se alimenta de la rutina y del conformismo, de la aceptación pasiva de lo que ya está dado. En el ámbito educativo esta tentación se multiplica, porque un maestro mediocre engendra alumnos conformistas. En cambio, un profesor apasionado despierta la inquietud de ir más allá, de atreverse a soñar. Por eso, el inicio del curso no puede reducirse a un trámite administrativo: es un recordatorio de que la excelencia no solo es posible, sino necesaria.

Todo proceso de aprendizaje corre, en particular la historia, el riesgo de caer en esa mediocridad. Convertida en sucesión de fechas y nombres, puede quedar reducida a una lista de datos olvidables. Pero el verdadero profesor sabe que en cada acontecimiento late la humanidad: luchas, heridas, esperanzas, victorias y derrotas. Recordar no es acumular información, sino comprender cómo el pasado ilumina el presente. Enseñar historia es abrir preguntas, provocar conciencia, ayudar a descubrir que lo que fuimos sigue resonando en lo que somos. Frente a la mediocridad que banaliza la memoria, la excelencia del docente consiste en devolverle vida al tiempo.

Esa excelencia no es privilegio para unos pocos ni orgullo individual. Es savia que recorre todo el cuerpo social. Cada estudiante que se exige un poco más, cada docente que prepara sus clases con rigor y pasión contribuye a elevar la dignidad de la comunidad. La superación personal se convierte en servicio colectivo: formar ciudadanos críticos y responsables, capaces de aprender del pasado para transformar el presente. La excelencia, cuando nace en las aulas, no es adorno, sino fundamento de una sociedad más libre.

Como el Drago que tarda siglos en desplegar su copa, también la docencia exige paciencia y visión de futuro. El profesor siembra en silencio, sin saber cuándo germinará lo sembrado. Y, sin embargo, llegará el día en que un alumno recordará lo aprendido y lo convertirá en acción, en compromiso, en vida. Esa es la grandeza humilde de enseñar: confiar en frutos que tal vez nunca veremos, pero que un día darán sombra y belleza.

En el Evangelio late una frase clarividente: “la lámpara no se enciende para esconderla, sino para que alumbre a todos”. Así es la docencia, lámpara que no se guarda para sí. Cada curso académico ha de ser una luz encendida en las manos de quienes se forman como futuros profesores; lámpara de esfuerzo, de creatividad y de esperanza. Contra la mediocridad, la vida se convierte en don; contra la rutina, la enseñanza se transforma en futuro. La historia enseñada con pasión siga siendo semilla de excelencia, de ciudadanía y de humanidad.