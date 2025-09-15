La fragilidad del mundo

Todavía no existe una explicación oficial –ni siquiera consensuada – sobre la aparición de drones rusos en el cielo de Polonia. Para lo que se suele llamar opinión publica el acontecimiento duró apenas unas horas. La actualidad es ahora tan fugaz que bien podría postularse su inexistencia. Ya no existe actualidad, sino un aleteo en las redes sociales, y lo peor es que el público está encantado con una dieta informativa incesante que lo incluyo todo, salvo hechos contrastados. Y esto no se corregirá fácilmente: es un hábito cultural de carácter emocional –una dopamina electrónica a la que está adaptado el 80% de los seres humanos- y que resulta una estrategia central del capitalismo de observación. Tal vez sea un alivio ante determinados relatos, Por ejemplo, el holocausto nuclear, que horrorizó a nuestros padres o abuelos, poco más o menos, hasta la caída del régimen soviético y su amplísima zona de influencia. Es muy raro, porque hoy en día la amenaza de una guerra atómica le preocupa a muy poca gente. Es una narrativa que ya no organiza nada ni apenas tiene influencia en el comportamiento político de europeos y norteamericanos. Hace unos días comente el asunto de los drones rusos con un amigo inteligente y perspicaz y me dijo que todo eso está muy controlado, que no debemos temer nada, que vamos a pedir otra copa. Huuum. La gente bien informada no está de acuerdo con ese. Por ejemplo, Annie Jacobsen, una periodista de investigación especializada durante casi treinta años en materias militares y de inteligencia, quien publicó el pasado año Guerra nuclear. Un escenario.

Es un libro aterrador. Jacobsen se limita a elegir uno de los hipotéticos escenarios de guerra nuclear diseñado por las Fuerzas Armadas y los servicios de seguridad de Estados Unidos -un ataque de Corea del Norte -- y contarlo minuto a minuto desplegando una exhibición apabullante de su conocimiento de medios e instrumentos científicos y tecnológicos, metodologías y protocolos, y con citas y declaraciones publicas de políticos y científicos desde los años cuarenta a la actualidad. No, no conocemos la fragilidad e indefensión de este mundo. El misil balístico desde Corea del Norte caería sobre Washington (salvo si es interceptado, algo que no puede garantizarse) en 19 minutos. La primera y última guerra nuclear duraría aproximadamente una hora y veintiséis minutos. En ese tiempo quedaría destruido para siempre todo nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Jacobsen sostiene que una guerra nuclear resulta más probable hoy –estadísticamente -- que en los años sesenta o setenta. Pero la protesta pública contra esta espantosa perspectiva está bajo mínimos.

Por supuesto, estuve buscando a Canarias en este festival de pavor y consternación. Ningún misil apunta hacia Las Palmas de Gran Canaria ni hacia Santa Cruz de Tenerife, pero no creo que debamos felicitarnos por ello. Porque en caso de guerra nuclear bastará poco más de veinte minutos para reducir a Europa a un socavón ceniciento, venenoso y humeante. Obviamente el espacio aéreo quedaría cerrado. Tendríamos en las islas a cientos de miles de turistas ingleses, franceses, alemanes o italianos que no podrían regresar a sus respectivos países, simplemente porque ya no existirían Gran Bretaña, ni Francia, ni Alemania, ni Italia. Una situación de violencia incontrolable en la lucha por alimentos, agua y medicinas mientras la nube nuclear europea se acerca al archipiélago rápidamente para contaminar y enfermar letalmente a los supervivientes. Si yo pudiera elegir, sinceramente, optaría por recibir un misilazo. Como dijo Nikita Krushchov en su día, la guerra nuclear es un conflicto en el que “los vivos envidiarán a los muertos”.

Todo eso ya no interesa popularmente. Por fin hemos aprendido a cerrar los ojos y a dedicarnos a nuestros asuntos. Bueno, de vez en cuando interrumpimos una vuelta ciclista a España, incluso intentamos que algún ciclista se rompa las piernas porque ¿cómo van a resistir Netanyahu y su gobierno este impecable lección moral, esta insuperable manifestación de fuerza?