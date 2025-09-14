El precio de mirar hacia otro lado

La casilla 103 busca acelerar la compensación de deudas. / ED

Hablar de deuda pública es, para muchos, como nombrar al monstruo que vive bajo la cama: todos saben que está ahí, pero nadie quiere mirarlo directamente. Se repite una y otra vez que la deuda no se paga, que se renueva, que basta con hacer frente a los intereses. Es cierto… hasta que deja de serlo.

Durante años, los tipos bajos y el dinero barato permitieron que muchos países —especialmente los del sur de Europa— financiaran sus déficits estructurales sin consecuencias inmediatas. Pero ahora, en un entorno de inflación persistente, tensiones geopolíticas y endurecimiento monetario, las reglas del juego han cambiado. Y España juega con una desventaja: no tiene presupuestos aprobados, ni estrategia clara de ajuste, ni credibilidad fiscal garantizada.

¿Qué pasa si la deuda no se contiene?

La deuda pública no se paga en bloque. Pero sí hay una obligación vital: pagar los intereses. Cuando el volumen de deuda crece, incluso un pequeño aumento de tipos puede suponer decenas de miles de millones extra en gasto público estructural, que compiten con la inversión, políticas activas de empleo, sanidad, la educación o las pensiones.

Esto es lo que teme la Comisión Europea y lo que advierte el FMI: el aumento de la deuda puede disparar la prima de riesgo y encarecer no solo la financiación pública, sino también la deuda privada. Es decir: los hogares, los jóvenes, las pymes, los autónomos… todos terminan pagando el coste de mirar hacia otro lado.

El verdadero enemigo de la sostenibilidad económica no es la deuda en sí, sino el déficit estructural que la alimenta año tras año. Y en esto, España está en una situación delicada:

• En 2025 cerrará con un déficit cercano al 4% del PIB, cuando el nuevo marco europeo exige no superar el 3%.

• La deuda pública está estancada por encima del 106% del PIB.

• A diferencia de otros países, no hay una hoja de ruta creíble para el ajuste.

Mientras tanto, Francia, Italia o Alemania ya discuten presupuestos restrictivos para 2026. España, en cambio, debate entre ampliar el Estado del Bienestar… o mantenerlo a flote.

La falta de ajuste voluntario conlleva lo peor: el ajuste impuesto. Ya lo vivimos en 2012. Y no estamos tan lejos de volver a ese escenario si no despejamos pronto las dudas fiscales.

Lo paradójico es que el debate no está en el centro del debate público. Mientras se anuncia cada semana una nueva ayuda o subsidio, nadie discute cómo vamos a sostener el sistema sin ingresos sólidos ni crecimiento estructural. Ni con qué certidumbre atraeremos inversión a largo plazo en un país que cambia de reglas fiscales cada seis meses.

Sin crecimiento real, sostenible y competitivo, no habrá empleos estables, ni salarios dignos, ni riqueza que repartir. No se trata solo de ajustar el gasto. Se trata de crear las condiciones para que la economía crezca sin estar dopada por fondos europeos o deuda pública.

Eso implica:

• Reformas estructurales productivas.

• Estabilidad institucional y regulatoria.

• Racionalización del gasto improductivo.

• Incentivos a la inversión, la productividad y la innovación.

España necesita ahora despejar las incertidumbres. En lo fiscal. En lo institucional. En lo económico. Porque si no lo hace, la credibilidad perdida no se recupera con discursos, sino con realidades presupuestarias.

La deuda no se paga, dicen. Pero sí se paga caro no poder gestionarla. Y ese precio, al final, siempre lo pagan los empresarios y la ciudadanía. n