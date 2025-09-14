Palacio de Justicia en Santa Cruz de Tenerife.

Cuando algo o alguien es digno de un merecimiento, reconocimiento o favor, el lenguaje popular utiliza la expresión «es de justicia». Por lo mismo es de justicia valorar y agradecer el trabajo y esfuerzo de jueces, fiscales, abogados, procuradores y trabajadores en general del Derecho cuando cumplen con un trabajo honesto y bien hecho. Si es así, la repercusión que tiene en la Sociedad es de un valor inmenso. Si no, el daño también lo es y solo puede repararlo la Justicia.

Allá por los años 60 estudiaba bachillerato en la Academia de Pepe Lavers de la calle Real de la ciudad palmera de Los Llanos de Aridane, situada muy cerca del Juzgado. Un día que pasaba por delante de éste debió llamarme la atención que había cierto jaleo en su entrada. ¿Qué pasará? -me pregunté-. Y ni corto ni perezoso indago al alguacil, amigo de mi padre: ¿se puede pasar? «Sí, claro, la entrada es libre». Y subí las escaleras al segundo piso, donde me senté en la parte trasera de un salón muy concurrido.

Un señor estaba, como se dice ahora, sentado en el banquillo, otros lo interrogaban con una oratoria solemne, un tribunal con ropa negra presidía la mesa principal, y creo recordar que había un problema de lindes de fincas de plataneras.

Alguna otra vez subí por curiosear otros juicios, y, la verdad, todo resultaba entretenidos, supongo que por la ávida curiosidad de mi edad adolescente, pero no tanta como para cambiar mi objetivo, la medicina, por el derecho.

Pero reconozco a partir de ahí mi respeto y cierta admiración por jueces, fiscales y médicos forenses. En Los Llanos de Aridane, gracias a la amistad de mi padre, Mateo González, guardia civil, con el médico forense Jesús Monllor, presencié varias autopsias, que es cierto que me impresionaron, pero no me disgustaron, y de hecho aprobé la asignatura de Medicina Legal con facilidad, pero no como para apartarme de mi ilusión por la Cirugía.

Luego, estudiando en Cádiz, comencé a oir hablar del Tribunal de Orden Público (TOP), creado en diciembre de 1963 por el régimen franquista para sustituir en la represión política a los consejos de guerra y juzgar delitos como los atentados contra la seguridad del estado y el orden público, donde entraban las protestas estudiantiles de ‘izquierdas’, por las que muchos universitarios fueron destinados forzosos a la mili obligatoria en el Sahara después de recibir cogotazos policiales, perdiendo incluso la carrera.

El Tribunal Supremo existe desde 1812 con la Constitución de Cádiz, funcionando en los siglos XIX y XX, incluso durante la dictadura franquista, en que jueces y fiscales del TOP eran nombrados por el Consejo del Reino y el Ministerio de Justicia previo directo visto bueno de Franco, con lo que en la práctica funcionaba como instrumento jurídico de represión de delitos políticos, pero no de sangre y terrorismo, que permanecieron en la jurisdicción militar.

Tras la muerte de Franco, el TOP es mantenido por el gobierno de Carlos Arias Navarro y no desaparece hasta 1977 con la Ley de Reforma Política, siendo la Transición y el Gobierno de Adolfo Suárez muy generosos con sus miembros, que no son depurados ni expulsados a pesar de su pasado ligado a la represión política, siendo repartidos entre la Audiencia Nacional, la Territorial de Madrid y el Tribunal Supremo, o sea, reubicados en la Justicia ordinaria, y las competencias del TOP pasaron, sobre todo, a la Audiencia Nacional, no al Supremo, que mantuvo las competencias de casación, revisión y enjuiciamiento de aforados.

Obviamente, que la Justicia siguiera en algunas manos de acérrimos nostálgicos del franquismo dio muchos dolores de cabeza a la Transición y la joven Democracia, y en parte explica las dificultades no resueltas para regular el gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al que la Constitución de 1978 asigna 20 vocales más un presidente elegidos entre jueces y juristas de reconocido prestigio, si bien en 1985 Congreso y Senado deciden elegirlos por mayoría de 3/5 para garantizar la representación parlamentaria, con lo que los vocales se reparten con criterios partidistas y obliga a un difícil acuerdo PSOE-PP, que genera en una ‘lucha’ entre jueces ‘conservadores’ y ‘progresistas’ que tiene boquiabierta a la ciudadanía española, mientras un CGPJ caducado y bloqueado desde 2018, ahora lo preside Isabel Perelló, que, recientemente, solicitó lealtad institucional ante supuestas descalificaciones a jueces por los poderes públicos.