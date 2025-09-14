El Círculo y la condición humana del insular

Reapertura del Círculo de Bellas Artes / Arturo Jiménez

Lamenté no estar este jueves en el Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, que regresa de manera emocionante, y espero que eterna, a la actividad cultural de la isla que amo, como amo las ocho islas enteras, y como amo a quienes, desde hace siglos y ahora mismo, han considerado las islas como un todo y su devenir, y su porvenir, como algo de todos y no de los terruños de unos o de otros.

Desde que conocí el Círculo, es decir, desde que me fui a vivir a Santa Cruz, para trabajar primero en La Tarde y después en EL DÍA, esa entidad que reaparece, con mucha potencia cultural, fue un centro en el que hallé arraigo literario, amistad y discusión, debido sobre todo, en los primeros años y siempre, a personas como Domingo Pérez Minik, maestro de tantos de nosotros, querido donde fuera por actitud rabiosamente libre y por su humanidad inolvidable.

Esa figura inolvidable me inspiró siempre como periodista y como persona, y a él, que fue bastión del Círculo, le quise dedicar el breve discurso que la entidad tuvo la amabilidad de solicitarme para introducirlo en el acto de su reinauguración. No pude ir, pero mi voz quiso decir lo que amo a aquel hombre al que abrazo siempre que quiero decir su nombre. Aquí añado lo que dije, con las tachaduras que han impuesto los días.

____________

Lamento no estar en el Círculo. A esa entidad, que es central en la vida de muchas de las personas de mi generación, le debo tener muy pronto, cuando era un muchacho, los ojos abiertos. A lo largo de los años, en la isla o fuera de ella, sentí que ahí, en este territorio del arte, de la poesía, del teatro, de la discusión y de la apertura al mundo, se renovaba el aire que, en la República, dio paso a una esperanza luego rota y sometida entre barrotes durante cuatro decenios tristes.

El Círculo que añoro, y que ahora regresa al territorio libre de la discusión, fue aquella luz en la isla, como dijo Nùria Espert del más destacado de los que hicieron de este lugar la zona más transparente, y más culta, de la ciudad. Aquel hombre fue don Domingo Pérez Minik el amigo de la libertad y del porvenir ajeno, capaz siempre de buscar en lo que sabía la explicación del pasado y la búsqueda solidaria del futuro.

Siempre que ocurre algo que afecta a Santa Cruz, y también a las islas, a cada una de las islas, recuerdo a aquel hombre ya de pelo blanco y andar adolescente que paseaba por la ciudad, por las librerías, por los periódicos y por las aceras como si en ese momento se inaugurara el mundo.

Consciente de que, en efecto, el mundo se había roto, para él, para sus compañeros de tiempo, para los que fueron represaliados y obligados a ser considerados culpables de nada, él buscó en la consolidación de la amistad el regreso a la discusión y a la libertad. Era entonces, aunque fuera selecto en sus pasiones amistosas, el amigo de todo el mundo, como Kim de la India. Hablar con él era querer hablar más, saber más, encontrarse con el espejo de una pasión: la cultura, la lectura, la discusión, la libertad y discutirla.

Así que cuando ya se pudo devolver a la ciudad el atrevimiento, él se juntaba con sus amigos y con las nuevas amistades que trajo el tiempo, discutía con ellos sobre el porvenir y acababa siempre sus momentos felices y rabiosos cantando el himno nacional francés. Era un hombre solidario, un elegante caballero de la discusión y del respeto.

Ese Pérez Minik que le dio tantas horas, y tanto teatro, y tanta cultura, al Círculo de Bellas Artes, nos llevó a todos los que fuimos viniendo a sentir que éramos parte de un mundo al que él quería libre y nuevo. Dirigía a solas una orquesta de esperanzas. En su casa, en los periódicos donde escribía, en las reuniones en las que se mantenía alerta y silencioso como si esperara el advenimiento de una idea mejor que las suyas, don Domingo era el que esperaba para escuchar antes que atreverse a decidir que esto o aquello era mejor que lo otro. Verlo escuchar era tanto como verlo hablar, y eso lo convirtió, también en el Círculo, en aquella voz que no se abría tan solo para decir aquí estoy yo sino para preguntarle al otro qué sabía de lo que estuviera pasando.

Por eso convirtió la Santa Cruz de entonces en un lugar abierto al que él hizo venir a personajes como Núria Espert, Adolfo Marsillach o José Monleón, o amigos como José Domingo, que fue quizá el mejor de sus compañeros de letras más versátil y más discutidor. Por decirlo así, él devolvió a Santa Cruz, a aquella ciudad que todavía vivía bajo el volcán de la dictadura, las ganas de discutir, de avanzar en pos de la cultura, y lo hizo con todos nosotros, cuando estábamos cerca, y lo había hecho con sus compañeros de la era republicana y de aquellos que, con él, marcaron un hito mayor de nuestra tierra: Gaceta de Arte.

Con ese espíritu devolvió al Círculo de Bellas Artes el aire disociador (eso decía él) que la entidad fue consolidando hasta convertirla en el lugar en el que sus amigos, de dentro y de fuera, se juntaban para explicarse cómo hacer un país nuevo, una ciudad nueva, una patria grande hecha de las patrias de todo el mundo. Un ser universal que enseñó respeto, discusión y respeto.

Esta gestión civil de don Domingo y de sus compañeros y amigos de entonces hizo que la ciudad se llenara de foráneos felices de encontrar junto al mar la sensación de que todo era mar e ideas si era don Domingo el que se empeñaba en dirigir la orquesta del futuro.

Ahora el Círculo aquel vuelve a ser el Círculo que fue. Es importante dar la noticia, en las islas y fuera de ellas, que en ese lugar de la calle del Castillo vuelve a brillar aquello que Pérez Minik y tantos otros convirtieron en la luz que Nùria Espert vio en la conducta del maestro. Ahora don Domingo da nombre también a una calle de Santa Cruz, donde tanto quiso.n