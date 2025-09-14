Al borde mismo

El mismo día en que el grupo terrorista Hamás felicitaba a Pedro Sánchez por sus anunciadas medidas contra Israel, unos terroristas mataban a un ciudadano español en una guagua en Jerusalén, junto a otras personas. Fue una fatal coincidencia que en esta piscina de sangre de hoy en día pasó casi desapercibida. Pero es, en realidad, un recordatorio que nos debería vacunar contra el relato maniqueo de «los buenos» y «los malos». Lo único cierto de estos tiempos es que hay gente que mata y gente que muere.

La mayoría de las personas que conozco, que hasta hace nada sostenían frente al catastrofismo la llama de la esperanza, empiezan a sentir que se les escurre el optimismo como el agua entre los dedos. La guerra de Ucrania empeora a pasos agigantados con reiterados ataques de Putin sobre objetivos civiles. La inexorable determinación de Netanyahu en exterminar a Hamás, eliminando la población inocente que los terroristas usan como escudos humanos en Gaza, ha causado miles de víctimas inocentes en una salvaje respuesta al atentado de octubre del año 2023. Y la tensión en Oriente Medio, con los ataques judíos a Irán, a Yemen o a Doha, para eliminar objetivos vinculados a organizaciones radicales islamistas, tiene la zona convertida en un polvorín.

El último acontecimiento es la entrada en el espacio aéreo de Polonia, un país de la OTAN, de una veintena de drones rusos, que fueron abatidos por los sistemas de defensa polacos. Una provocación, seguida por unas maniobras militares en Bielorrusia, que, en opinión de expertos internacionales, trata de testar la capacidad de reacción de la Alianza ante un posible ataque a un país miembro. Es lo que la inteligencia de Alemania y Finlandia anunciaron hace algunos meses: en los planes de Putin podría estar una nueva acción bélica contra un país vecino. Que la prueba del algodón de Putin se haya realizado en Polonia no es casual. Hay una vieja herida sin cicatrizar entre los polacos y los rusos que en la Segunda Guerra Mundial fueron responsables de una terrible masacre ordenada por Stalin: la ejecución a sangre fría en los bosques de Katín de más de veintidós mil personas; la élite civil y militar del país, disparados en la nuca y enterrados en gigantescas fosas comunes.

Asusta que los líderes del mundo lo hayan transformado en una especie de taberna de bravucones violentos. Putin es un autócrata que ha ordenado eliminar a líderes de la oposición interna a su régimen y que decidió de la noche a la mañana ordenar la invasión de Ucrania a sangre y fuego. Su alianza con China y Corea del Norte, escenificada hace unas semanas, recuerda la siniestra coreografía previa al desastre que ejecutó la Alemania nacional socialista con la Rusia comunista, en 1939, y el tratado de ‘asistencia mutua’ firmado un año más tarde con Italia y Japón. Y la presencia de un personaje tan imprevisible y pasional como Trump, al frente de la primera potencia militar del planeta, supone un cóctel explosivo e inestable. Hasta la vieja y moderada Europa ha reaccionado ante la amenaza aumentando el gasto militar y planteándose el reclutamiento obligatorio en algunos. Los actos hablan mucho mejor que las palabras. Estamos en un ambiente de preguerra.

Hoy no es un disparate decir que cualquier chispa puede provocar un incendio bélico devastador. Y lo peor es que se puede producir en cualquier momento y en cualquier lugar. Se ha hecho realidad esa vieja frase atribuida a Einstein: «No sé con qué armas se luchará en la Tercera Guerra Mundial, pero la cuarta será con palos y con piedras».