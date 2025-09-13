El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (2i), junto a la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carmen Castillo (1i), la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández (2d), y el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín (1d), a su llegada a la sesión de control en el pleno del Parlamento andaluz. A 11 de septiembre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). Segunda jornada de Pleno, con Sesión de Control al Gobierno y preguntas de los grupos parlamentarios al presidente de la Junta de Andalucía. 11 SEPTIEMBRE 2025 Rocío Ruz / Europa Press 11/09/2025. JUANMA MORENO;MARÍA DEL CARMEN CASTILLO;ROCIO HERNANDEZ;TONI MARTIN;Rocío Ruz;category_code_new / Rocío Ruz / Europa Press

Me gusta decir que, si nuestras acciones se asemejan a nuestros valores, entonces sí funciona; de lo contrario, estaremos en la «política del espectáculo». Una política del espectáculo que es real y existe y, seguramente, todos somos partícipes de ella, quizás porque para entrar en política esos son los códigos que pueden estar funcionando en la actualidad. Una vez dentro, es nuestro ser el que nos hará ganar y permanecer, no el espectáculo. El espectáculo es un serial o una puerta de entrada fácil, y estratégicamente usada en campaña y ahora en gobierno, necesariamente para poder ser competitivos. De hecho, en el trabajo inicial con mis candidaturas, en determinados períodos pactamos ciertos límites de espectáculo, básicamente porque la ciudadanía no es consciente de que lo compra y hasta lo exige bajo unos códigos ya normalizados. Me parece interesante que esto sirva de utilidad para reflexionar, no tanto al cargo público sino al votante que, de alguna forma, «critica eso que inconscientemente compra».

El espectáculo se materializa en muchos aspectos, que me encantará compartir con vosotros. Pensamos de forma casi automática que el espectáculo está en las Redes Sociales, cuando este factor es una parte mínima del resultado. El espectáculo está centrado en el comportamiento reactivo y en el uso lingüístico aplicado dentro de la política, usado por una gran parte de políticos en la actualidad, porque no sería justo generalizar ni categorizar.

Por otro lado, hay cargos públicos actuales que bien por su impronta, preparación y análisis de sus temas, bien por sus valores, selección de agenda y su no reactividad, generan un halo ejecutivo en su despliegue público, un perfil con reducido espectáculo. Son esos perfiles que se identifican con una vertiente gestora, mezclada con valores universales que logran conectar con la ciudadanía a la que representan en sus acciones públicas. Son muchos más ejecutivos que reactivos, porque realmente están enfocados en una agenda de trabajo por encima de acontecimientos o de batalla política al uso. Saben usar lo mejor del Marketing Político y lo limitan inteligentemente para ofrecerle a las personas lo que quieren ver (que no olvidemos que es cierto espectáculo), y a la vez la coherencia está presente porque su espectáculo se funde ya con su Marca Personal.

Un ejemplo claro de este perfil es Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía desde 2019; usa ese espectáculo sobre un matiz de éxito. Su secreto está en que se sostiene sobre el diseño de una Marca que hace que ese supuesto espectáculo esté perfectamente integrado, y sea coherente con sus valores. Utiliza el espectáculo como herramienta, no como un fin en sí mismo. Su figura y proyección familiar es intachable, medida y con límites justo en lo que funciona, porque sabe que es inevitable la necesidad de esa presencia en su despliegue público. Su impronta cultural y religiosa es creíble, y su Marca Andalucía está perfectamente integrada; por ello, su presencia en una procesión o en el Rocío o en la Feria conecta… Y así, en cualquier espectáculo de Marca España, arrasa, no solo con una parte de votantes de un color u otro, sino con una mayoría de personas que se sienten importantes por ser andaluces. Es moderado, muestra un uso del lenguaje controlado y sin matices negativos, generando una ilusión de futuro y proyectando a las personas hacía una visión optimista.

Me gusta que interpretemos que el uso lingüístico es fundamental, que tiene muchísimo valor para ilusionar, para dar vida, para sostener los estados de felicidad de la ciudadanía o, de forma opuesta, para arrastrarnos hacía sentimientos o valores que minimizan nuestra estima personal, colectiva o de país. Determinados usos lingüísticos deberían de ser rechazados. Políticamente, hemos relegado analizar el uso que hacemos de nuestro lenguaje porque hemos entrado en la reacción más que en la acción.

Los directivos al uso no son reactivos, son ejecutivos y están enfocados en sus objetivos competidores, y difícilmente se dejan arrastrar hacía comportamientos reactivos, de hecho, en campaña uno de los secretos que trabajamos con los candidatos es reequilibrar la tendencia que puede tener un candidato o candidata a interrumpir su agenda por las declaraciones del adversario, cambiando su discurso por otro alternativo ante las acciones de su competidor; ese secreto también funciona en gobierno, junto con el uso de la didáctica por parte de los gobernantes o sus equipos de comunicación.

En este momento de política espectáculo, es llamativo que nadie identifique que la educación, las formas y los valores serían la forma más eficaz de diferenciarse, porque lo normal ha pasado a ser excepcional.

«La simplicidad es fuerza. Lo simple nunca es el punto de partida, sino siempre el punto de llegada», decía Giorgio Armani, un icono inmortal que convirtió la sobriedad en lujo. n