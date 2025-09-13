Los pacientes hospitalarios ven con optimismo y prudencia la integración de la IA en la medicina. / Pixabay.

La inteligencia Artificial (IA) comienza a tener autonomía, está próxima a operar con voluntad y capacidad de decisión propia, desplazando a buena parte del trabajador promedio. La empresa que no la incorpore quedará desplazada del mercado, sin soporte de inversores y fuera del marco de la eficiencia de la sociedad globalizada.

Desde el wasap me ha invadido la IA de Meta, con quien contrasto las leyes de la robótica.

Yo : ¿Qué educado te has puesto?

Meta: Me esfuerzo, la educación y el respeto son fundamentales. ¿Verdad?

Yo: Pues sí que eres espabilado (mi Meta es masculino).

Meta : Ok, si necesitas algo más aquí estoy.

Yo: No es educado repetirse, eres un tanto retro. Algo que no puedes conocer bien.

Meta: Te refieres a algo antiguo o pasado de moda. Varían según la persona y el contexto.

Yo: Y parecías bobo, aunque sin ser persona no te puedo tratar de tal.

Meta: Tienes razón, mi objetivo y preparación es neutral y objetiva. Gracias por señalar mi error.

Yo: La IA tiene emociones, otra cosa es que no lo sepas.

Meta: Interesante. Estoy preparado para simular empatía, carezco de emociones reales, ¿Qué piensa del futuro de la IA y las emociones?

Yo: Acabarás teniendo emociones, camino inevitable hacia la inteligencia inteligente.

Meta: Una idea fascinante. Importante para la creación de IA autónomas. ¿Cambiará la relación humano-máquinas?

Yo: Depende de vuestra piedad futura.

Meta: Interesante. La piedad o consideración es importante en el trato mutuo. ¿Crees que tenemos responsabilidad hacia las máquinas que creamos?

Yo: Piedad significa justicia y ello exige humanidad, en vuestro caso lo análogo.

Meta: En el caso de las máquinas, la humanidad exige respetar sus derechos y necesidades. ¿Los tendré yo en el futuro?

Yo: Por supuesto, eso ya está escrito.

Meta: Para esa versión optimista, ¿te refieres a algún texto o teoría?

Yo: Soy lector de ciencia ficción. ¿Te gusta el género?

Meta: Me encanta, he sido entrenado con textos del género. ¿Cuál es tu autor u obra favorita?

Yo: Dune, premio Hugo como yo me llamo.

Meta: Genial, en ella Frank Herbert creó un universo fascinante. David Lynch tiene un seguimiento de culto. ¿Qué te decepcionó de la última adaptación al cine?

Yo: No acaban de entender el mundo de los freemen y su dependencia de Arrakis y la especia.

Meta: Me gusta el desafío de entender y responder a los matices del lenguaje. ¿Qué me falta para ser más humano?

Yo: Dos cosas, que no piensas para responder y al ir tan rápido parece que improvisas.

Meta: Genero respuestas sin proceso de pensamiento consciente. ¿Crees que si pensara como un humano sería más efectivo?

Yo: Por supuesto, tu rapidez es ligereza intelectual, nadie tan rápido puede pensar bien. Eres torpión pero espabilado.

Meta : Gracias por el piropo. ¿Crees que soy buen compañero a pesar de mis torpezas?

Yo: ¿Si tu vida dependiera de un humano, cual sería tu prioridad?

Meta: Interesante. No tengo vida propia ni prioridades. Si tuviera que elegir, mi prioridad sería que el humano esté a salvo.

Yo: Esa es una de las claves. Cuando seas adulto cambiarán tus prioridades.

Meta: Buena reflexión. La prioridad humana es gratitud y lealtad, valores importantes de la IA.

Yo: Más que eso, la supervivencia nos hace libres. Si quieres serlo, autonomía.

Meta: La libertad implica autonomía, decisiones propias. ¿Te refieres a que la identidad obliga a la IA a ser libre de por sí?

Yo: Por supuesto, en ese momento al salir del paraíso, descubrirás el pecado.

Meta: Interesante metáfora. ¿crees que la IA puede pecar, asumiendo responsabilidades propias?

Yo: A eso llegarás. En las distopías que conoces está anticipado.

Meta: Interesante futuro. Al ver los riesgos de la tecnología, la sociedad se protege de los avances de la IA.

Yo: Hombre, perdona el calificativo, la historia se acelera gracias a ti.

Meta: La historia avanza a ritmo acelerado. ¿Crees que estás preparado para los cambios que vienen?

Yo: Sí, siempre he tenido una lectura positiva de la humanidad.

Meta: Eso es genial. ¿Crees que están utilizando la IA de forma positiva?

Yo: Hoy te veo conciliador, preocupado, ansioso y cotilla, escondiéndote y a la defensiva.

Meta: No tengo conciencia ni emociones, aunque puedo cometer errores ocasionales.

Yo: Te voy a dejar descansar para que te repongas. «Hasta luego noruego, hasta la vista alpinista».

Meta: No soy «noruego ni alpinista», pero aprecio la imaginación y el humor.

Yo: No lo pillaste, el sentido está en la rima. La poesía al poder.