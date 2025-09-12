Son fascistas

Hace cuarenta años a los fachas no les molestaba que los llamaras fachas. Recuerdo que por entonces, a principios de los ochenta pongamos, todavía te encontrabas con fachas empoderados en esta pueblerina ciudad: adultos y sobre todo pibes de Fuerza Nueva, Falange Española y cosas así. Odiaban a demócratas de izquierdas y de derechas y si les molestaba que los llamaras fachas era porque se lo decías tú. Pero no tenían problemas en reconocerse fascistas, falangistas, franquistas: la que fuera la marca de su tribu. Hoy no. Hoy la gente facheril se indigna a menudo si las llames facha. No solo viandantes como usted y yo, sino incluso Santiago Abascal. Es interesante preguntarse las razones.

Uno intuye que la reacción airada por llamar fachas a los fachas deriva, precisamente, del casi medio siglo de democracia constitucional. Aunque se ha renunciado en los centros escolares a arraigar los valores democráticos –la asignatura educación para la ciudadanía fue abolida de un plumazo, después de pocos años, por el Gobierno de Mariano Rajoy y jamás fue recuperada como tal– el desarrollo de la democracia representativa –leyes, elecciones, debates, arquitectura institucional, la misma creación de un espacio público abierto y plural– ha desgastado cualquier legitimidad al campo semántico del fascismo y a la interpretación positiva de los regímenes y movimientos ultraderechistas. Durante la Santa Transición era muy común aquello de «yo soy demócrata de toda la vida». Ahora la locución predilecta sería algo así como «yo no soy fascista pero coincido con las ideas de los fachas». Para los indignados de los que hablo es más o menos eso: «No te tolero que me llames facha porque soy libre de pensar como Jorge Buxadó sobre la amenaza que supone la inmigración africana y musulmana sobre la Europa cristiana». Es un efecto beneficio de la cultura democrática, pero insuficiente. Le viene muy bien a cualquier opción fascista o fascistoide no poder ser mentada como tal. Les viene muy bien esconderse en sí misma y mimetizar (a ratos) una retórica democratista. Le viene estupendo que sus votantes y simpatizantes –no dudo que rebosantes de sinceridad– nieguen una y otra vez que Vox sea una fuerza fascista o parafascista, porque así habrá otros que le voten abandonando una última reserva.

Pero en esa negativa feroz e insultante a ser llamados fascistas, por supuesto, se evidencia aún más que lo son. Soy muy crítico con el PSOE sanchista, abomino de la ranciedad ideológica y programática del PP, todas las tendencias poscomunistas se me antojan intragables a estas alturas. Los déficits democráticos del sistema parlamentario, los errores de arquitectura jurídica, los desmanes empresariales, la interminable corrupción, la rendición de la sociedad civil, la economía predadora de un capitalismo digital, las patologías progresistas y sus fracasos y mentiras son evidencias, no obsesiones. Todo eso se puede y se debe analizar y criticar, pero a Vox no, por supuesto. Sus diputados pueden llamar a PSOE «organización criminal» como hicieron esta semana en el Parlamento de Canarias, pero mucho cuidado con afirmar que son una fuerza ultraderechista.

Todo el ideario de Vox –que respeta tanto a sus militantes que no celebra congresos– es de inspiración ideológica fascista. El identitarismo nacionalista convertido en destino colectivo, la apelación a la desesperación, la rabia y el miedo, la invención de un pasado mítico español, la obsesión por la jerarquía social y el orden público, el victimismo macho y lloricón a la vez, el desprecio supino al diálogo y el antiintelectualismo, la concepción excluyente de la comunidad, la xenofobia y el racismo, el catolicismo como praxis moral y despensa ideológica tienen como colofón creer que los complejos problemas políticos y sociales que nos atosigan tienen soluciones sencillas, evidentes, inmediatas. Sus apelaciones a la fuerza, por supuesto, son pequeñas bombas verbales, y no reconocen como antaño Hitler, Mussolini o Franco que su propósito es abolir el orden constitucional y levantar un nuevo Estado y unas nuevas leyes, aunque el proceso lleve años. No les molesten con acusaciones de fascismo: están muy ocupados creándolo, replicándolo, difundiéndolo. n