La plaga de mosquitos podría volver al centro con el humedal

Infografía del futuro humedal de La Laguna / El Día

El pasado 26 de julio, el periódico EL DÍA se hacía eco de una rueda de prensa del Ayuntamiento de La Laguna anunciando la creación de una zona lacustre, llamada humedal, en parte de los terrenos que la antigua laguna ocupaba en la zona lindante con la avenida Silverio Alonso y el Camino de San Diego.

El artículo hablaba de usar el humedal para controlar episodios de lluvias abundantes, recordando las inundaciones que la ciudad sufrió en 1950 y 1977, cuya imagen todos recordamos. Pero para controlar esos episodios ya tuvimos la gran obra del alcalde Pedro González, con las canalizaciones de barrancos que les pusieron fin eficazmente. ¿De qué manera puede una gigantesca reserva de agua en el centro de la ciudad mejorar esas canalizaciones?

Una laguna con carácter permanente será todo lo evocadora que se quiera, pero no está claro que esa costosa obra del humedal vaya a mejorar de manera significativa un sistema de canalizaciones que lleva cinco décadas de eficacia demostrada. Lo que sí está claro es que puede favorecer el regreso de una plaga que habíamos desterrado. En La Laguna de mi infancia era bien sabido que las ventanas no podían quedar abiertas con la luz encendida por las belicosas hordas de mosquitos que, cuando llegaba la noche, se lanzaban en picado al ataque.

Afortunadamente, en el centro de La Laguna esos tiempos han pasado. El Ayuntamiento invoca un informe de la Universidad de La Laguna sobre variedades vegetales que supuestamente inhiben la presencia de mosquitos, pero no dice dónde se ha probado con éxito este procedimiento ni cuáles son las posibilidades de error o la eficacia demostrada de esas plantas. Parece que basta con aludir a un informe académico para que tengamos que aceptar una obra arriesgada cuyas consecuencias tendremos que sufrir todos los vecinos.

Y si no, que se lo pregunten a los vecinos del barrio de Gracia, o a los de las inmediaciones del Museo de la Ciencia, donde es habitual la presencia de mosquitos de gran tamaño por los barranquillos donde a veces se estanca el agua.

Haber logrado erradicar el ataque de los mosquitos no es logro menor para ninguna ciudad. ¿Se mantendrá la distinción como Patrimonio de la Humanidad a una La Laguna insalubre?

La antigua laguna se fue extinguiendo paulatinamente al disminuir los aportes desde las montañas y al construir vías y edificaciones.

El paisaje primigenio de huertas y palmeras que hoy se ve desde la avenida Silverio Alonso, con la Mesa Mota al fondo y el círculo de montañas de la antigua cañada, es motivo de parada y contemplación para laguneros y visitantes. Su transformación de aguas pantanosas a terrenos de provecho ya fue celebrada hace más de 100 años. Así lo describía el 18 de noviembre de 1903 el diario La Opinión (texto recogido por Carlos García en el libro San Diego del Monte): «Cuando los frailes habitaban el convento [de San Diego], sus visitas a la ciudad las hacían valiéndose de un bote. Si las personas de aquellos tiempos levantasen ahora la cabeza y contemplaran hermosas huertas, ricas plantaciones y terrenos de cultivos en lo que antes era un pantano, focos de enfermedades y ya hasta poco unos prados para la crianza de animales, quedarían asombradas. Barrancos y zanjas convenientemente trazados por la mano del hombre, han hecho que las aguas no se estanquen y se dirijan hacia el mar».

¿Se va a comprometer el abastecimiento de agua, como está ocurriendo en tantos municipios de la isla, para alimentar a este humedal? ¿Cómo se va a garantizar la ausencia de plagas? ¿Hasta dónde llegarán los gastos generados por una obra cuya necesidad no parece en absoluto justificada?

El ayuntamiento de La Laguna debe introducir un trámite amplio de información pública, exponiendo todo el contenido del expediente en la página web y abriendo un plazo para hacer alegaciones. No basta con los informes de la empresa Gestur Canarias. Además de un plazo para alegaciones, debe haber informes firmados por funcionarios y por órganos especializados, como el Consejo Insular de Aguas y los organismos competentes del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Tenerife. Los daños posibles son irreversibles.