Leche machanga

El Gobierno Guanche desea la cogestión de los aeropuertos en las islas igual que yo quiero que me toque el premio gordo de la lotería. Son dos asuntos que pertenecen al mundo de los deseos imposibles. Aunque en mi caso es solo una improbabilidad estadística y en el de Canarias una certeza política.

Lo que ha provocado el renacimiento de esa vieja aspiración de los gobernantes macarronésicos es que el Gobierno central haya anunciado que entre las nuevas cesiones a Cataluña estará la cogestión del aeropuerto del Prat, el segundo más importante del Estado. Y aquí estamos preparando ya la pataleta porque si le dan un caramelo a los catalanes, ¿por qué no se lo van a dar a los canarios?

La respuesta es sencilla. Porque Fernando Clavijo no es Salvador Illa. Uno lleva mochila y el otro gafas de pasta (es catalán). Uno gobierna con el PP y el otro gracias a los independentistas catalanes. Y, sobre todo, porque si Pedro Sánchez desayuna todos los días unas tostadas con mantequilla en el comedor de Moncloa y se pega una carrerita como una gacela por sus sinuosos jardines, es gracias a que los de Puigdemont le pagan el alquiler con sus votos en el Congreso. Esto es así y lo sabe hasta el más tonto de la clase. Y que conste que no quiero señalar.

En la división de inteligencia del Gobierno Guanche (vale, no se rían) los expertos consideran que el modo canario, que es un invento made in Clavijo, es un éxito. «La gente está harta de enfrentamientos y descalificaciones. Lo que quiere es tranquilidad y que se gestionen bien las perras públicas». Esto, a nivel práctico, establece que si Sánchez se encuentra con Clavijo en el aeropuerto de Lanzarote y le escupe a la cara y le pisa los ñoños, el presidente canario –que de una trompada lo pondría en Segovia– se limpiaría el gorgojo con una paciente sonrisa y le extendería su mano. Lo mismo que hicieron los indios con los ingleses y ya saben ustedes cómo les fue la cosa. Y si no lo saben, lean.

No creo que el buen rollo sirva para nada con el Gobierno mesetario, que pasa de Canarias como de las ocho defecaciones de una cabra majorera. El hecho consuetudinario es que los gobiernos godos, sean de derechas o izquierdas, miran esta tierra como una muy lejana anomalía llena de llorones subvencionados. Si alguna vez se ha conseguido algo ha sido porque los escasos votos de los diputados de obediencia canaria eran necesarios para aprobar leyes y presupuestos. Ahora, que en el Congreso pintamos menos que una pluma sin tinta, no nos hacen ni puñetero caso.

Pero por otro lado, el enfrentamiento es imposible. La genética canaria está estragada por la mansedumbre aplatanada. Y la mayoría de la población actual de las islas o lleva un godo dentro o lo tiene de cuñado. Organizar un pifostio con los Madriles estaría condenado a un estrepitoso fracaso. Si un día a los aborígenes les diera la venada y se lanzaran a un proceso de independencia, como han hecho los catalanes, lo único que causaríamos en la metrópolis sería risa. La misma que produciría un tipo ya talludito, de cuarenta años, que vive y come y es mantenido por sus padres, si un día les amenazara con marcharse. ¡Pues claro, hijo, ahí tienes la puerta!