Dame un refugio

Este verano ha fallecido la última tía de mi madre. Vivía en el pueblo y, desde que tengo uso de razón, cuando pasábamos unos días allí la visitábamos una o dos veces, o lo hacía ella. Su casa era oscura, llena de macetas, y su voz, muy parecida a la de mi abuela Isabel, su hermana mayor. Cuando yo tenía ocho años y mi abuela acababa de morir, hablar con su hermana por teléfono resultaba una experiencia peculiar.

En aquella época, ir al pueblo suponía dedicar una buena parte del tiempo a las visitas. Todos los tíos y primos de mi madre me decían que hay que ver, lo mayor que estaba, y a mí, a pesar de ser una niña bastante huraña, me encantaba verlos para que me mimaran y me regalasen bollas de huevo o perrunillas. Pero al que más me gustaba visitar era al tito Manolo, que era tío político de mi madre y que tenía un patio enorme con «gallininas». O a la vecina de nuestra calle, Manuela, siempre rodeada de gatos. También en la calle, un poco más abajo, vivía Carrán, un hombre muy sucio que tenía un buen puñado de perros. A veces, cuando pasábamos por delante de su casa, nos ofrecía a mi hermano y a mí chucherías, pero mi madre nos decía después que no nos las comiéramos, que a saber de dónde habían salido. Resulta que Carrán estaba un poco abandonado por sus hijos. Nos despertaba mucha compasión.

Manuela y Carrán no eran de la familia, pero formaban parte intrínseca de lo que para mí representaba el pueblo, del mismo modo que otra señora a la que mi padre llamaba «Espinete» –afirmaba que tenían la misma voz que el popular personaje de Barrio Sésamo– con la que siempre nos encontrábamos y que estaba al tanto de todo lo que ocurría en los alrededores. A mí me parecía emocionante salir por la mañana con mi abuelo a comprar churros al «Diablo» e irnos encontrando con gente que se ponía a hablar con él y a preguntarle por la vida en Madrid. Mi madre y mis abuelos se habían marchado del pueblo antes de que yo naciera, pero no llegaron a vender la casa, así que siempre nos alojábamos allí cuando íbamos a pasar unos días. Como permanecía tanto tiempo cerrada, olía a humedad. Recuerdo el patio, donde crecía una parra, los muebles antiguos, el brasero. Cuando estábamos dentro, dejábamos la puerta entreabierta y las visitas pasaban directamente, dándonos una voz. El timbre era una necesidad del mundo urbanita.

Ahora, casi todos están muertos. Mis abuelos, los tíos de mi madre, Manuela y Carrán, Espinete, el Diablo… El pueblo no parece el mismo: es más extraño, más ajeno, como si esa red de la que yo formaba parte siguiera existiendo, pero no conmigo. Será otra red distinta, que implicará a otras niñas que llegarán unos días desde la ciudad, ilusionadas, cautivadas por ese mundo diferente al cotidiano. Ni siquiera nos acompaña ya mi padre.

Cuando visitamos el cementerio para dejar unas flores a mis abuelos, pienso que conozco más gente allí que en el propio pueblo. Es otra evidencia del final de la infancia, incluso del final de la juventud. Cuando era niña, el mundo parecía más amable y casi siempre estaba rodeada de gente que me quería y se preocupaba por mí. Crecer es avanzar hacia una lenta soledad o, tal vez, ser conscientes de ella. Jim Morrison, el vocalista de The Doors, escribió que «la gente es extraña cuando eres un extraño», y tal vez sea la mejor forma de describir este sentimiento. Crecer es comprender que la mayoría de las personas que son importantes en tu vida –parejas, amigos– solo permanecerán un tiempo en ella y después se marcharán. Las otras, las que estaban ahí desde siempre, se irán apagando como la infancia, por mucho que les hubiera gustado acompañarte eternamente.

Vivir, entonces, se convierte en buscar un refugio. Para algunos, entre los que me cuento, un hogar en forma de persona que sea, como diría Franco Battiato, nuestro «centro de gravedad permanente». Alguien con quien compartir el presente y habitar el futuro, con quien visitar los lugares de la infancia –lo que de ellos queden–, a quien contarle las historias de entonces, para que no se mueran, para que sobrevivan al frío que a veces sopla en el mundo. Porque esas historias somos también nosotros mismos: nuestras raíces, nuestra identidad. No se trata de anclarse en el pasado, pero sí de darle a este el valor que merece en el presente. Y que otros se lo den, aunque no lo hayan compartido. Así podremos hacer frente a la amenaza de la soledad. Yo sigo acudiendo a las canciones para explicar el mundo. Cantaban los Rolling, en mi canción favorita: «dame un refugio o me desvaneceré».