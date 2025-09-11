Palabras asesinas

Celaya dijo que la poesía es un arma cargada de futuro. Hoy escribiría que la palabra es homicida. Pero no son los puñales los que matan, sino las manos que los empuñan. Y como la política española se ha convertido en un manicomio a cielo abierto, hemos soltado oleadas de sicópatas armados de delirantes razones, que todos los días acuchillan al prójimo con la lengua o la pluma.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, dijo el otro día que había que cavar una fosa a este Gobierno de Pedro Sánchez. Tardó muy poco en responderle Pedro Sánchez aferrándose a la fosa. Dijo que esas palabras son «un cuestionamiento de la democracia» y «una apelación encubierta a la violencia» y que además insultan a «los miles de españoles cuyos familiares yacieron o yacen aún en una fosa». El ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, tardó muy poco en salir detrás del jefe repitiendo el argumento: «cualquier demócrata que haya escuchado al secretario general del PP, Tellado, estaría exigiendo que rectifique sus palabras, pida perdón y (que) lógicamente diga que se ha equivocado» porque hay miles de españoles en fosas con familias esperando para enterrarles dignamente.

«Hacerse la fosa» es una metáfora de depararse uno mismo la ruina o el fracaso, similar a lo de «cavarse uno su propia tumba». Y «cavarle la fosa» a alguien es trabajar para destruirlo o arruinarlo. Es como hablar de la muerte, que a veces se utiliza incluso en sentido positivo, como cuando dicen «se murió de la risa». Pero la política se ha convertido en palabras interpretadas a conveniencia. Cavarle la fosa a Pedro Sánchez, que es lo que quiere Tellado, sirve para que de la fosa del Gobierno podamos saltar a las fosas de la Guerra Civil. Para eso desenterraron a Franco de su pequeña fosa en esa gran fosa del Valle de los Caídos, dentro de la fosa llamada España.

Tellado, probablemente, no eligió lo de «fosa» al azar. Podría haber hablado de cavar una tumba. Pero a Sánchez y Torres les vino bien la fosa, para arrimar el ascua de los muertos a su sardina de trinchera de la Guerra Civil. Nadie es inocente cuando todo el mundo es culpable.

Las palabras, en la política de ahora, no son puentes sino espadas. Solo sirven para herir. El ministro Oscar Puente, punta de lanza ofensiva de Sánchez, es el rey de las puñaladas. «Te lo voy a volver a explicar, saco de mierda», le dijo a un polémico periodista de ultraderecha. ¿Un saco de mierda es mejor o peor que cavar una fosa literaria? Ayer le tocó, en el Congreso, a la palabra genocidio. ¿Setenta mil muertos entre los dos millones de habitantes de Palestina es un genocidio? Estrictamente no. Pero ¿qué más da? Es un enorme crimen de guerra. Llámalo como quieras, porque son víctimas en su mayor parte civiles, resultado del ataque de un ejército a unos terroristas escondidos entre decenas de miles de inocentes. ¿Todo se resume en dar a elegir entre genocidio o nada?

Si Celaya, vasco y antifranquista, escribiera hoy, tal vez diría que la palabra es un arma cargada de pasado. Que nos estamos muriendo por los cuatro costados de nuestras penas viejas. Y que, como le cantaba Ibáñez, estamos tocando el fondo.