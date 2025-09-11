El caso (de) Begoña Gómez

Pasará lo que pasará, pero con lo que no contaremos es con una ley que reforme la financiación de los partidos políticos, ni con un endurecimiento penal y civil contra los que se corrompan y los que corrompen, ni con el establecimiento de un máximo de mandatos, ni con una ley orgánica sobre la Jefatura del Estado ni con una norma que regule la figura de la esposa o el marido del presidente o presidenta del Gobierno. Hace décadas que todas estas estructuras y disposiciones jurídicas son urgentes y nadie, absolutamente nadie, las lleva como prioridades en su agenda política o programa electoral. Nos hubiéramos ahorrado muchos disgustos, abusos, miserias y vergüenzas ajenas. Y quizás la señora Begoña Gómez no estuviera metida en el berenjenal invivible en el que se encuentra y tiene a su esposo en los huesos mientras rumia temores y venganzas. No se entiende a los que no entienden que el mejor empleo para la consorte del jefe del Gobierno no consiste en pedir patrocinios para su actividad académica –y sus derivaciones– a las grandes empresas españolas. ¿No se hubiera podido dedicar la señora Gómez a otras cosas? ¿Cómo puede ignorar nadie –empezando por un hombre inteligente como Pedro Sánchez– que esa actividad conducía inevitable a un conflicto de intereses? No puedes ir pidiendo pasta para tu chiringuito profesional a empresas del IBEX que tienen relación sistemática con el Gobierno que preside tu cónyuge. Acaso puede que no sea –según se materialice en contratos y adendas– estrictamente ilegal. Pero su torpe inmoralidad, su carácter impropio e indebido, es más que evidente.

Las declaraciones de la señora Gómez ante la autoridad judicial, hasta ahora, habían sido cortas, lacónicas, informativas y, por lo general, cargadas de sentido y coherencia. Pero ayer ocurrió algo grave. En una nueva declaración ante el juez, centrada en la asistenta personal –una suerte de secretaria– que le había proporcionado el Gobierno, Gómez puntualizó que la misma llevaba su agenda institucional y que por ello debía conocer su agenda profesional «para que no se solapasen». Y fue acto seguido cuando deslizó que Cristina Álvarez –la asistenta monclovita– nunca le había ayudado en lo que se refiere a su agenda profesional, salvo alguna vez con carácter muy puntual. Malo. Malo porque en eso no valen las excepciones ni los hechos puntuales. Y porque lo de alguna vez parece encajar con el casi celebérrimo correo que Álvarez le remitió a una empresa pidiendo que sería estupendo que mantuviera su patrocinio, un documento que consta en la instrucción judicial. Y eso limpia el camino para imputar a la esposa de Sánchez por malversación de fondos públicos. Es el presunto delito que más preocupa al Gobierno y al propio presidente. Por eso mismo al juez le ha resultado imposible averiguar quién decidió seleccionar y contratar a Cristina Álvarez: políticos y altos funcionarios de la Presidencia del Gobierno –y el propio ministro Bolaños– se han puesto de perfil.

Con una resignada paciencia he leído cientos de páginas del llamado caso Begoña Gómez. Soy muy crítico con la gestión política de Pedro Sánchez –en particular durante los últimos cinco años–, se me antoja evidente que en su partido ha anidado de nuevo la corrupción y su deriva hacia una estrategia populista y destituyente me alarma extraordinariamente. Pero la situación judicial de Gómez no es producto de un intento de enriquecimiento, de una manifiesta voluntad delictiva, de una tropelía familiar orquestada por y para el poder. Ha llegado hasta ahí por una combinación de petulancia, ingenuidad, frescachonería, oportuninismo y sí, tal vez no cabe duda, también por una cierta sensación de impunidad. «Begoña es una pichona», dicen que digo el presidente una vez. Lo más asombroso, de veras, es que Sánchez no advirtiera que esa ocupación concreta de su esposa no era prudente, no era sostenible, no era compatible con su cargo de presidente del Consejo de Ministros. Como en el caso de Guillén Peraza, todo lo acaba la malandanza.