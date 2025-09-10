El ‘viaje’ de Ulises

Javier Bardem, Carolina Yuste, Sorogoyen o Bollaín, contra el rodaje de La odisea de Christopher Nolan en el Sáhara / CONTACTO

El largo viaje de Ulises lleva más de 2.000 años sin caducar entre nosotros, lo que lo convierte en el clásico que es, por contener claves simbólicas y reales que nos reflejan.

La prueba está en algunas novedades: un libro y dos películas, una próxima, La Odisea (verano 2026) de Christopher Nolan, que se está rodando todavía, y la recién estrenada El regreso de Ulises (The return, 2024) de Uberto Pasolini, en la que sintetiza la segunda parte de La Odisea de Homero con Ralf Fiennes como Odiseo-Ulises, Juliette Binoche como Penélope, Charlie Plummer como Telémaco y Ángela Molina como la nodriza Euriclea. La valoración de crítica y público viene siendo moderadamente positiva, aunque una historia épica tan universal crea grandes expectativas y eso condiciona su percepción y disfrute. Lo que vemos en esta versión es la anatomía real de la llaga física y mental que dejan las guerras («¿por qué los hombres encuentran la guerra y no el camino a casa?» le pregunta Penélope a Ulises), y nos conecta con la trágica actualidad de las nuevas Troya y sus migraciones hacia Ítacas inciertas.

Desde una interpretación interdisciplinar, La Odisea original contiene algunos personajes que parecen simbolizar etapas evolutivas por las que transitamos en la vida. Ya el filósofo José Ortega y Gasset propuso 4 edades, tomando dos de Homero: para el crecimiento infantil y adolescente, «la edad de Telémaco» y para la peregrinación y aprendizaje, «la edad de Aquiles» (en La Ilíada). En el prólogo de la traducción en prosa de Luis Segalá-Estalella de La Odisea, el filólogo salmantino López Eire (Austral, 2024) contrapone a los dos héroes homéricos: Aquiles, como la fuerza joven más inmadura, siguiendo el código de honor y la gloria de las armas, y Ulises (parece que fingió locura para no ir a Troya) como una fuerza más madura e inteligente, siendo, a la vez, «mentiroso y generoso, prudente y audaz, galanteador y fiel esposo, casariego y aventurero», típico funcionamiento cognitivo del modelo posformal adulto que suele operar con un pensamiento flexible y dialéctico, a la vez que contradictorio y ambiguo.

Desde un análisis real, hay otras odiseas pero con Ítacas festivas, con los héroes y heroínas anónimos retornados, hombres y mujeres que pudieron prosperar allende los mares como, por ejemplo, en Canarias con el carnaval de Los Indianos (S/C de La Palma) o con ferias de indianos como las de Colombres, Ribadeo, Begur…, aunque sin olvidarnos aquí de esas otras odiseas truncadas de tantas Penélope (las viudas blancas) que esperaron ese retorno de sus cónyuges y que nunca se produjo. En el libro Cartografía de Nadie (2025) de Juan Herrero Diéguez, donde revisa La Odisea homérica, hay un poema esclarecedor donde Penélope arremete contra su supuesto rol cautivo de esposa fiel y dependiente.

Con la progresiva marginación educativa de las Humanidades, ¿seguirá Europa sustituyendo su ética humanista en aspectos «sagrados» como la hospitalidad (La Odisea, VI, XIV) por otra ética importada más neo-darwinista y tecnocrática?