Inmovilismo en marcha

Quizás el libro de economía más interesante publicado en Canarias en los últimos cuatro o cinco años sea Canarias, misión productividad, un volumen firmado por Antonio Olivera y David Padrón Marrero, y del sello La Gaveta Ediciones. Olivera y Padrón, ambos socialdemócratas, ocuparon cargos relevantes en el Gobierno presidido por Ángel Víctor Torres, singularmente el primero, que trabajó como viceconsejero de Presidencia; más tarde, incluso, fue el jefe del gabinete del líder socialista cuando fue designado ministro de Política Territorial por el presidente Pedro Sánchez. Rico en análisis rigurosos, pero también en intuiciones bien argumentadas, apuestas interpretativas y sugerencias, el libro –que según nuestras inveteradas costumbres macaronésicas apenas ha recibido la atención debida en el espacio público en general y en los medios de comunicación en particular– incide en una de nuestras patologías más espeluznantes: la insistencia en las mismas fórmulas, los mismos esquemas, las mismas recetas, que producen cortocircuitos en nuestras estructuras económicas y están destinadas a la obsolescencia estratégica y finalmente al fracaso. Tal y como escriben los autores: «Los sistemas socioeconómicos, la evidencia es bastante tozuda, llega un momento en que dejan de funcionar y deben ser revisados, reorientados. Y el nuestro lleva tiempo emitiendo señales inequívocas de agotamiento, arrastrándonos por la senda de la divergencia respecto a los estándares de vida medios de Europa y España, deteriorando el medio ambiente natural que nos rodea y dando como resultado una incidencia insoportable de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social en nuestras islas». Creo que bajo esta perspectiva hay que valorar la decisión de las tres principales fuerzas políticas de Tenerife (CC, PSOE y PP) de poner en marcha, después de más de un cuarto de siglo de tiras y aflojas, de desganas y sarpullidos, el llamado Circuito del Motor, que supuestamente quedará inaugurado, en este siglo o en el próximo, en las medianías del municipio de Granadilla de Abona. Las obras necesarias devorarán –inicialmente– más de 52 millones de euros a cargo del Cabildo tinerfeño.

Tal vez a finales del siglo pasado el atractivo de un Circuito del Motor tenía más relación con la realidad. Ahora se llega a justificar el proyecto incluso sobre la nostalgia de lo que pudo ser y no fue. La otra mitad de la legitimidad del Circuito del Motor señala –como cabía esperar– del turismo. Como llega poquito turismo y nadie conoce problemas de movilidad en la isla solo cabe pensar en esta infraestructura como palanca de desarrollo económico. Uno se imagina en 2030 a varios miles de vehículos –coches y guaguas y autocares– subiendo desde Costa Adeje los fines de semana hasta allá arriba para ver carreras y entrenamientos. ¿Cómo se gestionará el Circuito del Motor? ¿Será de gestión pública, una concesión privada, se seguirá un modelo mixto? ¿Se ha hecho un puñetero informe de rentabilidad y de impacto económico –no solo medioambiental– en el sur de Tenerife? ¿De veras que necesitamos carreras de automóviles para garantizar más turismo? ¿Quién comenzará por fin a evaluar el territorio –el suelo– como un recurso escaso y realmente estratégico para un desarrollo sostenible en Canarias?

Yo me temo que ninguno de estos extremos se ha considerado por los responsables públicos ni hoy, ni ayer, ni anteayer. Y es alarmante incluso más allá de su oportunidad o su coste económico. Porque significa simplemente que no estamos actuando con un mínimo de solvencia política ni intelectual. No se está repensando Tenerife ni Canarias porque a muchos –incluso a los cargados de buena voluntad– esa obligación les provoca un vértigo insoportable. El Circuito del Motor es un proyecto que viene del pasado cargado de promesas legañosas, no una idea de articule y mejore el porvenir colectivo. Es un regreso al futuro de 1999. Olivera y Padrón Marrero recuerdan irónicamente una máxima de Edgar Faure que disfruta de demasiados valedores en la política, en la empresa y en el comercio de nuestras ínsulas baratarias: «El inmovilismo está en marcha y nada podrá detenerlo».