Injusta y espúrea

Si el presidente Sánchez decretara el sacrificio de todos los niños canarios menores de tres años, el Partido Socialista en las islas defendería la medida como algo imprescindible para controlar la presión demográfica. Lo que quiero decir, esperpentizando la cosa, es que los socialistas aborígenes van a defender siempre, a capa y espada, lo que decida Su Sanchidad. Ciegamente. Y esa sumisión jerárquica e intelectual –común a todos los partidos controlados desde Madrid– supone que a veces les toque comerse algún sapo de considerables dimensiones.

El acuerdo entre Moncloa y los independentistas catalanes, para adquirir los votos que sostienen a Sánchez en la Presidencia, se sostiene sobre dos patas: la financiación y la amnistía. La segunda, que no nos afecta, ya sabemos cómo está: atascada porque los jueces, que no son políticos, siguen creyendo que la malversación es un delito punible. Así que solo queda la financiación, que sí depende enteramente de Moncloa. Por eso viajamos a velocidad hiperlumínica hacia la independencia fiscal de Cataluña y tenemos, como aperitivo, la «condonación» de la deuda, pactada entre el PSOE y Esquerra Republicana.

Si el Estado decide hacerse cargo solidariamente de una parte de la deuda de las Comunidades, lo obvio es que a cada español se le trate exactamente igual. Eso es lo que defiende el Gobierno Guanche diciendo que a un residente en las islas se le «perdonan» mil euros menos que a uno de Cataluña. Y que eso, con perdón, es una mierda. Y ante esa protesta, que tiene bastante sentido, el ministro Torres, canario de pura cepa, responde que no le cabe en la cabeza que los canarios no estemos dando brincos de alegría, como un baifo, por la generosidad de Madrid.

Cualquier criterio que se aplique a la mutualización de la deuda autonómica –cualquiera– debería llevarnos a concluir que a un canario no se le puede tratar mil euros peor que a un catalán. No puede ser así desde el punto de vista de la responsabilidad fiscal, porque trata peor a quienes mejor se han portado y menos deuda han generado y se premia a los despilfarradores. Y no puede ser así, tampoco, desde la perspectiva de las necesidades de los territorios, porque Cataluña es uno de los países más ricos del Estado y Canarias es uno de los más pobres. ¿Cómo se puede privilegiar a los que mejor están en contra de los que tienen mayores dificultades?

Por tanto, la decisión de discriminar arbitrariamente la cantidad de deuda que se alivia de cada comunidad tendría que favorecer, en todo caso, a los ciudadanos de los territorios menos favorecidos, más castigados por el paro, la pobreza o la exclusión social. Lo dice el más elemental principio de justicia social que una vez, en tiempos inmemoriales, defendía la izquierda. Pero lo que se hace es exactamente lo contrario. Se beneficia considerablemente más a los dos grandes territorios donde se encuentra el nicho electoral del voto socialista en las próximas elecciones: Andalucía, donde será candidata la actual ministra de Hacienda, y Cataluña.

Lo que están haciendo se entiende en clave de poder, que es lo único que hoy mola. Pero que alguien lo defienda desde Canarias… da pena.