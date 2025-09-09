Vox prospera (también aquí)

En los últimos días se han publicado varias encuestas electorales de ámbito electoral y en lo que coinciden todas es en una importante subida en la estimación de voto de Vox y en que la suma de la ultraderecha con el PP supera los 176 escaños de la mayoría absoluta. Lo demás son matices. Aunque no son publicadas también se han realizado encuestas en Canarias. Conozco dos y coinciden en dos aspectos fundamentales. Primero, que una ligera bajada del PSOE y una ligera subida de CC llevarían a un empate entre las dos fuerzas en escaños (22 o 23). Ninguna de las dos prospecciones incluye, por cierto, un acuerdo electoral entre CC y Municipalistas en la circunscripción de Gran Canaria. Segundo, que Vox duplicaría los escaños que mantiene actualmente (seis escaños). Lo hace a costa del PP, pero también recupera electores abstencionistas en las últimas convocatorias excepcionales.

Hace unos días hablé con un político que se empeñó en echarme las cuentas de la vieja en sus vaticinios político-electorales. Tal vez siga teniendo razón, pero a un servidor ya le ha ganado la incertidumbre. Si hace no muchos años alguien me hubiera dicho que en Estados Unidos se intentaría un golpe de Estado aguijoneado por el presidente, y que ese presidente no sería detenido, juzgado y encarcelado, sino que cuatro años después resultaría elegido y comenzaría de inmediato a desmontar la República, me hubiera reído. Más modestamente, si se me hubiera asegurado que el PSOE pactaría con Bildu o concedería al independentismo catalán el control de fronteras o una agencia tributaria propia con un régimen fiscal muy similar al banco, me hubiera carcajeado. Creo que puede pasar de todo. En particular, si súbitamente la situación económica empeorase, sospecho que el voto a Vox se dispararía todavía más. El PP actual ha demostrado suficiente estupidez táctica y estratégica para que la ultraderecha casi no tenga límites en sus sueños. En realidad es muy probable que recorten más distancia. Ni siquiera es imprescindible una paralización económico o un aumento dramático del desempleo. Basta con dos o tres desgracias bien elegidas y escenografiadas para que Santiago Abascal y su tropa crezcan aún todavía más.

Por lo demás Vox crece en intención de voto en la mayoría de los municipios isleños y en casi todos los cabildos –las excepciones, por el momento, son La Gomera y El Hierro–. Y si se confirma este crecimiento electoral –no digamos si se incrementa en el próximo año y medio– Vox dejará de ser una anécdota arrinconable e influirá, a veces condicionará, numerosos pactos políticos. Al parecer la camarilla que dirige el partido convocará una asamblea general en primavera o verano del próximo año –Vox no celebra congresos, los consideran peligrosos aquelarres democráticos– para preparar las autonómicas y locales de 2026 y las generales de 2027, o según disponga Pedro Sánchez, todas al mismo tiempo. Uno de los territorios que preocupan a los que mandan en Vox –esa alianza oscura entre Kiko Méndez-Monasterio y Jorge Buxadé que ha centrado el partido en el etnonacionalismo españolista, la xenofobia y la mano dura– es precisamente Canarias. Porque en Canarias Vox, en la práctica, no funciona como partido político, sino como agregado de cargos públicos entre los que no existe ni comunicación fluida, ni debate político o programático ni relación jerárquica bien definida. Es imposible señalar quién dirige la organización en las islas. El más influyente es quien mejores relaciones tenga con Madrid y por eso Alberto Rodríguez Almeida, diputado en el Congreso por la provincia de Las Palmas, manda más que Nicasio Galván, el pulido portavoz de Vox en el Parlamento de Canarias. Desde Madrid se anhela que Canarias construya ya un partido porque sin partido, simplemente, no existe manera de conseguir y gestionar el poder.

Coalición y PP han tranquilizado y se han tranquilizado por sus pactos soft con Vox en ayuntamientos como Teguise y Granadilla de Abona que han sido (y es cierto) más pactos con concejales individuales que pactos como un partido que en puridad apenas existe en el archipiélago. Pero eso cambiará en un par de años. Y será otro huevo que al eclosionar alumbre un cisne negro. n