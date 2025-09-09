España rompe con Israel

El PSOE difundió ayer, campanudamente, nueve medidas contra Israel adoptadas por el Gobierno de España. O sea, por Pedro Sánchez. El Consejo de Ministros, previsiblemente, apruebe hoy lo anunciado ayer. Había prisa. Esta es una semana judicialmente complicada y un tema así es una perita en dulce. El Gobierno de Israel prohibió la entrada en Gaza de dos miembros del gabinete de Sánchez, la vicepresidenta Yolanda Díaz y la ministra Sira Rego. Y se lió.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, anunció que llamaba a consulta a la embajadora española en Tel Aviv «ante las calumniosas acusaciones hacia España y las inaceptables medidas» contra las dos mihembras del Gobierno. Las calumniosas acusaciones son que Benjamin Netanyahu, presidente de Israel, acusó al Gobierno español de antisemitismo.

Entre las medidas contra Israel, como en botica, hay de todo. Algunas son muy concretas y otras más complejas y difíciles de aplicar. Entre las primeras está el embargo de armas a Israel, darle más apoyo –léase dinero– a la Autoridad Palestina y aumentar la ayuda humanitaria el año que viene a ciento cincuenta millones de euros. Entre las más etéreas, el cierre de puertos españoles a barcos con combustible militar para Israel (¿cómo se diferencia el combustible para uso de vehículos civiles del de uso militar?) o la prohibición del espacio aéreo español para vuelos con material de defensa para ese país.

Cuando la Unión Europea sancionó a Rusia por la criminal invasión de Ucrania, los países europeos –el nuestro entre ellos– se taparon un ojo, como la Justicia, para que se siguieran haciendo muchas compras de tapadillo o utilizando intermediarios. La tanda de medidas decretadas unilateralmente por Pedro Sánchez, al margen de la Unión Europea, significa la ruptura total con la única democracia de Oriente Medio. Y no es que Netanyahu no se lo merezca. Hace ya muchos meses y mucha sangre que Israel perdió la inicial razón que tenía cuando respondió al salvaje ataque de Hamás y el secuestro de ciudadanos inocentes. La carnicería de Gaza es un gigantesco error político, militar y humanitario prolongado en el tiempo.

Produce asco que Hamás aplauda las medidas adoptadas por España. Que los terroristas y criminales que provocaron la actual masacre feliciten a nuestro Gobierno debería hacernos pensar que en algo se equivoca. Pero no nos precipitemos en el juicio. Romper con Israel puede ser un primer paso hacia el reencuentro del Gobierno de España con la moralidad. Puede ser un primer gesto ante gobernantes que, como Netanyahu, desprecian los derechos humanos.

Seguramente veamos, en los próximos meses, cómo se llama a consulta a embajadores que se encuentran hoy en regímenes autoritarios o dictaduras que encarcelan y torturan a sus ciudadanos e impiden el ejercicio de los más elementales derechos humanos, como Venezuela, Cuba, Arabia Saudí, Corea del Norte, Rusia o China, por poner solo algunos ejemplos. Es verdad que a Zapatero le podrían joder algunos de sus negocios, pero el Gobierno de España estaría cumpliendo con los más elevados estándares de moralidad. El camino de repudiar a los asesinos empieza con un primer paso.