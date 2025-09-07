Nuestros queridos liberales

El Gobierno Guanche decidió un día que las familias canarias que habían invertido sus ahorros en ladrillo no deben alquilar libremente sus viviendas a los turistas. O sea: los guiris a los hoteles a 300 euros la noche –¡más madera, esto es la guerra!– y los pisos, baratos para los aborígenes. Un planazo perfecto, cada oveja con su pareja.

Depositaria del cristiano legado del odio a la riqueza —porque sin clientes no hay religión— y el rechazo a la propiedad privada, la vieja izquierda le declaró la guerra a las clases medias. Lo hizo el comunismo científico, antes de que sobre su putrefacto cadáver creciera la socialdemocracia europea. Y lo vuelve a hacer hoy el neocomunismo populista, que ha desplazado a los socialistas moderados. Lo verdaderamente original es que en Canarias lo haga un gobierno donde algunos, en un exceso del autoelogio, se denominan liberales.

La causa del interés de los actuales gobernantes por las casas de la gente nace en el síndrome del mal estudiante. Ese que no ha hecho la tarea y llega al día del examen con la necesidad de copiar para aprobarlo: o sea, de aprovecharse del trabajo ajeno. Como las administraciones se han convertido en el paraíso de la burocracia, el caos y la incompetencia, ni son capaces de hacer viviendas públicas ni permiten que se puedan hacer rápidamente la privadas. Una licencia de construcción, en ese mar de los sargazos del urbanismo municipal, lleno de arrecifes y barcos hundidos, puede tardar hasta cuatro años.

Por eso pusieron sus ojitos en las viviendas dedicadas al alquiler vacacional –porque ya están hechas– aunque sean una fuente de ingresos para que las familias canarias se beneficien del turismo. Si pudieran pastorear a los propietarios para que las pusieran en alquiler de larga estancia, quitándolas de la explotación turística, no solo le harían un pedazo de favor a los hoteleros, sino que además solucionarían en un periquete la escasez de viviendas en el mercado.

Ya existía una prolija Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y no sé cuantas normas y disposiciones autonómicas sobre el suelo, el subsuelo y el vuelo y la biblia en pasta. Pero no era suficiente. Había que recortar más las alas del canario, para que ni siquiera pudiera volar dentro de la ya limitada jaula de la LAU. Por eso, tanto en el desgobierno de España como en muchas administraciones autonómicas, como la nuestra, han sacado la tijera de los registros, las listas, las limitaciones y las amenazas de sanción, aterrizando en una complicada metafísica arrendadora que permite alquilar a un prójimo una vez por dos meses, pero no a treinta prójimos treinta veces por dos días.

Mientras los nuevos residentes siguen entrando a chorros por los aeropuertos de nuestro Archipiélago y la construcción de vivienda sigue paralizada por la inepsia pública, se ha edificado un pomposo discurso repleto de sugerentes términos, casi sanitarios, como emergencia habitacional o zonas tensionadas. Se han tomado medidas antológicamente estúpidas como suprimir las golden visa (como si el guiri que compra un chalé de dos millones le estuviera quitando techo a una familia de clase media) y se ha anunciado innumerables veces la construcción ‘urgente’ de miles y miles de viviendas, que luego nadie ve por ningún lado. El ladrillo fantasmal se ha convertido en fuente de la más abundante literatura de ficción contemporánea.

Ahora, nuestros muy iliberales gobernantes canarios deslizan que podrían llegar a sancionar a los propietarios de viviendas desocupadas. Es decir, que la Administración multe a quien tenga una segunda casa, si no la alquila. Pero, naturalmente, no a los guiris, sino a quién ellos digan. Después, digo yo, tocará sancionar a los coches que circulen sin llevar varios pasajeros. Y a los libros comprados y no leídos. La deriva es prometedora, porque acabarán multándose a sí mismos por tener el cerebro vacío. n