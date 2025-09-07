Nico Castellano: «Periodista es gente que le dice a la gente lo que le pasa a la gente»

Nicolás Castellano, grancanario, periodista, ha acompañado estos últimos días a Àngels Barceló, la directora de Hoy por hoy de la Cadena Ser, en una de las más emocionantes aventuras periodísticas recientes de la radio española: la explicación asombrada del sufrimiento en Gaza, el territorio palestino que Israel se propone destrozar hasta convertirlo en una ruina.

Nicolás, a quien todos llaman Nico, fue el reportero de la historia escalofriante que padece ese territorio que marca hoy la realidad y la metáfora de la maldad de la que es capaz el espíritu de venganza de un país que a su vez sufrió en el pasado la maldad terrible de la Alemania de Hitler.

Lo cierto es que Netanyahu, que perpetra ahora esta masacre, quiere destruir del todo un territorio que, en un tiempo, según Aldous Huxley, fue el más hermoso de la tierra hasta el punto de que quien no se percatara de ello sería «ciego en Gaza».

La radio, que es el más cálido de los alimentos periodísticos de la era de la información, ha tenido en las voces que dirige Àngels Barceló la explicación asombrada de lo que ocurre ahora en Gaza. Como radioyente que soy viví esas mañanas compartiendo el horror y el asombro de los periodistas y de quienes fueron sus entrevistados hablando desde Gaza. Quise en seguida preguntarle a Nicolás Castellano por esa experiencia. Me respondía en seguida, abrumado aun por el cansancio. Me envió sus impresiones como si le estuviera hablando a un oyente de la radio, y como tal tuve la emoción de escucharle.

Conozco desde hace años a Nicolás Castellano. Siempre me pareció, desde que era un chiquillo, que él era un periodista absoluto. Es decir, no es un periodista de banco y dicterio, no es en absoluto alguien que espera a saber la mitad de las cosas para contarlas como si estuvieran enteras, sino que es, como reclamaba su maestro Eugenio Scalfari, el gran periodista italiano, «gente que le dice a la gente lo que le pasa a la gente».

Le pedí ahora, por eso, por el periodismo que hace, por la situación que describió en Hoy por hoy, y por la importancia de su trayectoria, que me describiera la esencia de su ya largo viaje por el periodismo, y que empezara diciéndome la emoción, profesional y humana, que le significado de esta reciente cobertura.

Me dijo Nicolás Castellano sobre el origen de su pasión y acerca de la más reciente de sus experiencias: «Me hice periodista porque a través del mar, a través de mi abuelo, pescador en África, me venían muchas historias y yo quería contar historias, y me hice periodista porque quería estar dentro de la radio, esas voces que estaban en las cocinas de mis abuelas. En la radio del coche de mi padre, escuchaba Radio Minuto, Antena 3, Radio Nacional. Quería trabajar en la radio. Primero soñé con ser reportero de deportes y con narrar partidos de fútbol de La Unión Deportiva Las Palmas o del Real Madrid y nada más hacer las primeras prácticas en la radio, en informativos, me enganchó este trabajo».

Después de años cubriendo conflictos en España y en el mundo, me dice Nicolás Castellano, la realidad actual, estas escenas de venganza y horror que ahora surgen en lugares como Gaza, marcan su pasión humana, y alimentan la esencia de su modo de abordar el periodismo. «Lo que me sigue produciendo esta realidad, este apartheid, este anexionismo, este supremacismo racista de los judíos sionistas sobre los palestinos, es mucha rabia».

Estuvo 48 horas en Cisjordania, el único lugar hasta donde pueden llegar los periodistas, y allí comprobó que, en Gaza, «siguen tratando a los ciudadanos como a animales, siguen ocupando su terreno, echándolos de sus casas, los siguen matando… Nunca habían matado a tanta gente en Cisjordania… Todo eso me genera rabia y frustración».

Su voluntad es el periodismo, contar lo que sucede, llegar a la gente para que se sepa cuál es, en este caso, la dimensión de la maldad. Lo que busca, desde que es reportero, siempre que cubre un conflicto, «es seguir contando, dando voz». Y en el caso al que ahora se ha dedicado, «buscando analistas políticos también palestinos que aporten su propio discurso político acerca de lo que ocurre…». Como periodista que es está «muy orgulloso de participar en un equipo como el de la Ser» y de apoyar con su información, también, a los colegas que viven esta tragedia en primera línea, como «los más de 230 compañeros asesinados» en el territorio en el que se asienta esta masacre dentro de Palestina.

La esencia de su trabajo es el reporterismo. «Me encanta hablar con la gente, escuchar a la gente. Periodismo, decía Eugenio Scalfari, el gran periodista italiano, es decirle a la gente lo que le pasa a la gente… Lo que me apasiona es ver, estar, escuchar, moverme, buscar personajes, historias, contarle a la gente lo que le pasa la gente… Y me hace feliz este trabajo, a pesar de todo lo que conlleva».

Nació en Gran Canaria en 1977. Ha escrito sobre conflictos, crisis humanitarias, cooperación, ha sido jefe de informativos en la Ser de Canarias, y desde 2007 lo vi trabajar, en medio de las mesas, siempre de pie, en la sede central de la emisora… Habla siempre mirando a quienes le oyen, no nació, en el periodismo, para presumir de lo que sabe, sino para intentar saber más. Y con ese criterio acerca de la esencia de la información («decirle a la gente lo que le pasa a la gente…») ha estado en cincuenta países cubriendo catástrofes naturales, emergencias humanitarias, guerras, como esta en la que ha estado ahora o como las que suceden en Ucrania o Siria. En su curriculum de reportero están también Somalia, Sahara Occidental, Tinduf… Es autor de libros (Historias contadas al oído, Mi nombre es nadie, Me llamo Adou), ha ganado premios, pero su pasión es seguir, al día siguiente de cualquier cobertura, buscando qué contar para decirle a la gente, de veras, lo que le pasa a la gente.

Como ha hecho ahora Nicolás Castellano en Cisjordania. n