Firma del acuerdo entre Estado, Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife para la financiación de los trenes / Andrés Gutiérrez

Ya se acercan los reyes magos de la política canaria a traernos los trenes que pedimos hace tantos años que ya ni me acordaba. Pero como los magos son sabios, han hablado entre ellos para hacer su magia y adelantar este regalo sorpresa para los que nos hemos portado bien sin protestar por no haber recibido lo que esperábamos desesperadamente. Encima, los trenes serán mejores, más rápidos y se pondrán en funcionamiento en cuanto terminen sendos proyectos en las dos islas grandes, enseguida, dos años ampliables a cuatro, y luego ya sí que sí, comenzarán las informaciones públicas, las alegaciones, alguna bobería de protesta, las expropiaciones, el impacto ambiental, todo cosas fáciles de solventar para proceder a la definitiva ejecución de las obras y aunque algunos mal intencionados digan que no llegaremos a verlo, lo único cierto es que los magos políticos canarios llegan cargados de ilusión y nadie se la va a quitar. Por supuesto, Tenerife esperará por Gran Canaria o viceversa para que la inauguración se celebre el mismo día y a la misma hora, por lo que se ha dispuesto que el presidente o presidenta canaria de ese glorioso futuro, se persone de forma virtual como si estuviera allí físicamente, cortando cintas que también serán hologramas, así como el propio tren, que a lo mejor, aunque no es seguro, aún no estará terminado del todo, pero como los reyes magos de la política canaria son sabios, se recreará una simulación en la que parezca que vamos dentro del tren en marcha, aunque esté parado, porque si parece real, entonces es tan real como estás lágrimas de emoción que se me escapan al escuchar la gran noticia, mientras estoy parado en la cola de la autopista, imaginándome que nuestro tren me adelanta raudo, feliz y libre de obstáculos burocráticos. Ya vienen los trenes.

