El trío siniestro

Las conversaciones distendidas de la gente muestran a veces su verdadero carácter. Los tres amigos –que eran cuatro– que viajaron en un Peugeot por toda España, durante la campaña de Pedro Sánchez a la secretaría general del PSOE, seguramente hablaron más de una vez, jocosamente, de la pasta y las mujeres. Si Pedro no hubiera estado durmiendo –como seguramente pasó– habría podido comprobar la catadura de sus íntimos camaradas.

Los micrófonos abiertos de una televisión recogieron hace días una inquietante conversación de otros tres colegas. Los dictadores de Rusia, China y Corea del Norte –o sea, Putin, Xi Jinping y Kim Jong-un, que dicho así parece una partida de ping-pong– caminaban amigablemente por una gran alfombra roja, seguidos por sus adláteres, mientras Putin explicaba que «setenta años hoy son una segunda juventud». Xi, que tiene 72 tacos, le miró con cara de «no me toques los bemoles, Vladimir». Como la cara de Xi siempre es la misma aunque le pise los juanetes un elefante, igual le miró como mira siempre, con esa sonrisa que parece pintada.

Pero Putin, que también tiene 72 años, se vino arriba y siguió explicando que los avances científicos pueden hacer que una persona viva hasta los ciento cincuenta años, siempre, claro está, que algún cabrón no ordene asesinarle con polonio radiactivo o con un pañuelo envenenado en algún aeropuerto. Y no contento con esa explicación, el ruso aseguró que con las nuevas técnicas de trasplantes de órganos se podría alcanzar la inmortalidad.

Que el dirigente de una potencia nuclear diga ese tipo de chorradas, propias de una fiesta playera de surferos pasados por media docena de porros, le pone a uno los pelos como escarpias. ¡En manos de quiénes está el mundo, virgencita de Candelaria! Luego dicen que Trump está como una cabra.

A los dictadores se les hace muy corta la vida y ya están pensando en cómo prolongarla. Lo que significa que igual algún día van a necesitar unos pulmones, un hígado o unos riñones nuevos. Y no les faltará materia prima, porque en sus países existe una muy notable producción de donantes entre aquellos que son condenados a muerte por ese leso crimen que consiste en pensar por sí mismos y decir que el ser humano ha nacido para ser libre.

Por un lado tenemos al nuevo sheriff que ha llegado al pueblo para cargarse a hostias el globalismo woke, que es capaz de mandar una flotilla naval para que se acerque a Venezuela poniendo de los nervios al dictador bananero bolivariano. Y por el otro se está formando una triple alianza entre chinos, rusos y coreanos que pone la piel de gallina. Igual Trump decide cualquier día que Maduro se parece a Noriega y le mete mano a Venezuela. Igual Xi Jinping ordena una mañana que sus ejércitos vayan a darse una vuelta por Taiwán. Igual a Putin le da la venada de ordenar la invasión de un cercano país de la OTAN. El último trío siniestro, el de Stalin, Hítler y Mussolini, nos dejó en Europa una herencia de incontables millones de muertos en hambrunas, campos de concentración y guerra.

Solo nos cabe la esperanza de que dentro de esos futuros trasplantes, a los que aludía Putin, necesiten uno de cerebro.