Tres menores inmigrantes solicitantes de asilo esperan a la puerta del centro «Canarias 50», en Las Palmas. / José Pérez Curbelo

Mientras unos se empeñan en sembrar miedo y odio contra quienes huyen o sueñan, otros nos demuestran que la humanidad también puede abrazar. Y es que, a veces, la esperanza viaja en un sobre a miles de kilómetros. Así se empezó a escribir la historia de Juma, un niño nacido en una remota aldea del Congo que hace más de tres décadas recibió el apoyo económico de un matrimonio de Tenerife a través de un programa de apadrinamiento. Lo que entonces era una ayuda modesta destinada a garantizar su escolarización, o para algunos, paguitas que podían ser utilizadas para españoles blancos, acabó convirtiéndose en la llave de un futuro que parecía inalcanzable para un muchacho sin más expectativas que la supervivencia. Con apenas tres años empezó a recibir una asignación mínima de 30 euros destinada a su próxima escolarización, porque este tipo de ayudas estaban fijadas para garantizar el acceso a una educación digna y atención sanitaria. Juma pudo permanecer en la escuela de barro y cañas, acceder a materiales educativos de segunda mano y continuar sus estudios cuando otros niños de su edad se veían obligados a trabajar como esclavos de alguna multinacional o integrar una de las cientos de guerrillas invisibilizadas en nuestras pantallas. La carta llegaba cada dos meses y, con ella, las emociones afloraban y las letras se hacían pequeñas. Entre dibujos, errores de ortografía y relatos sobre la escuela, aquel niño les contaba cómo crecía, cómo aprendía y cómo, poco a poco, empezaba a construir un futuro que antes parecía imposible. Se le veía feliz, aunque siempre quedaba esa duda aceptable de si realmente todo este esfuerzo valía la pena. Las aportaciones, de forma voluntaria, iban incrementándose año a año, y las notas de Juma eran excelentes. Aquellas vivencias con sello internacional llegaban a Tenerife desde un país olvidado y casi inexistente, y cada vez que abrían el sobre, Samuel y Gara sentían algo difícil de explicar: la certeza reconfortante de que su ayuda tenía un sentido real. El tiempo volaba, y lo que comenzó siendo una relación a distancia acabó forjando un vínculo imborrable. Habían pasado 20 años cuando en la plaza de El Adelantado, en La Laguna, Juma pudo conocer a sus padrinos, dos personas maravillosas que habían hecho posible el sueño de aquel niño de aldea que imaginaba una vida dedicada a los demás. Hoy, Juma es un reconocido médico que ejerce en su país, que parte del tiempo dedica a la atención gratuita de comunidades rurales con escasos recursos. El encuentro estuvo marcado por las lágrimas y la gratitud. «Todo lo que soy se lo debo a ustedes y siempre les estaré agradecido; hicieron por mí un esfuerzo económico que jamás podré devolvérselo», les dijo, con la voz entrecortada. Se abrazaron durante unos segundos eternos. Era justicia, no caridad; era creer en los demás, no egoísmo occidental. Su historia nos recuerda que la educación es la herramienta más poderosa para romper los ciclos de pobreza y desigualdad. Y que el apadrinamiento es una medida sencilla pero transformadora que puede cambiar la vida de una persona y su comunidad. En tiempos de discursos de odio y muros levantados con miedo, Juma y Samuel nos recuerdan que la verdadera grandeza humana está en reconocernos en el otro, en tender la mano y construir juntos un mundo un poco más justo. Aquí no se hunden barcos, aquí se flotan esperanzas. Es justicia, no caridad.

